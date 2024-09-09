Послание, оставленное российскими военными в доме под Курском, помогло семье узнать об обстоятельствах гибели бойца. Один из солдат ВС РФ с позывным Хан погиб при выполнении боевого задания, пишет RT со ссылкой на семью военнослужащего.
«Когда нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа, я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели — Курчатов», — рассказал в беседе с RT брат Хана Сергей. Отмечается, после новостей о послании семья начала звонить по госпиталям и в военкомат, откуда и узнала о гибели военного.
В августе стало известно о послании, оставленном российскими бойцами на дверях одного из домов в курском селе. Тогда жители, вернувшиеся для сбора вещей, обнаружили надпись с извинениями военных за проникновение в жилище. «Извините, нам нужна была связь», — говорилось в послании, оставленном Котом из Мурманска, Зефиром из Оренбурга и Ханом, история которого не была раскрыта до сегодняшнего дня. Благодаря публикации RT, родные смогли узнать, где выполнял воинский долг Хан перед тем, как с ним пропала связь.
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