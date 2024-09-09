09 сентября 2024

RT узнал о судьбе бойца ВС РФ, упомянутого в послании на двери дома под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный, имя которого было написано в послании бойцов под Курском, погиб на задании
Военный, имя которого было написано в послании бойцов под Курском, погиб на задании Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Послание, оставленное российскими военными в доме под Курском, помогло семье узнать об обстоятельствах гибели бойца. Один из солдат ВС РФ с позывным Хан погиб при выполнении боевого задания, пишет RT со ссылкой на семью военнослужащего.

«Когда нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа, я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели — Курчатов», — рассказал в беседе с RT брат Хана Сергей. Отмечается, после новостей о послании семья начала звонить по госпиталям и в военкомат, откуда и узнала о гибели военного.

В августе стало известно о послании, оставленном российскими бойцами на дверях одного из домов в курском селе. Тогда жители, вернувшиеся для сбора вещей, обнаружили надпись с извинениями военных за проникновение в жилище. «Извините, нам нужна была связь», — говорилось в послании, оставленном Котом из Мурманска, Зефиром из Оренбурга и Ханом, история которого не была раскрыта до сегодняшнего дня. Благодаря публикации RT, родные смогли узнать, где выполнял воинский долг Хан перед тем, как с ним пропала связь.

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Послание, оставленное российскими военными в доме под Курском, помогло семье узнать об обстоятельствах гибели бойца. Один из солдат ВС РФ с позывным Хан погиб при выполнении боевого задания, пишет RT со ссылкой на семью военнослужащего. «Когда нам из военкомата сообщили о его смерти 9 августа, я понял из документов, что мой брат был в числе тех, кто отбивал ВСУ на подступах к Курской атомной станции, ведь место гибели — Курчатов», — рассказал в беседе с RT брат Хана Сергей. Отмечается, после новостей о послании семья начала звонить по госпиталям и в военкомат, откуда и узнала о гибели военного. В августе стало известно о послании, оставленном российскими бойцами на дверях одного из домов в курском селе. Тогда жители, вернувшиеся для сбора вещей, обнаружили надпись с извинениями военных за проникновение в жилище. «Извините, нам нужна была связь», — говорилось в послании, оставленном Котом из Мурманска, Зефиром из Оренбурга и Ханом, история которого не была раскрыта до сегодняшнего дня. Благодаря публикации RT, родные смогли узнать, где выполнял воинский долг Хан перед тем, как с ним пропала связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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