«Ведомости»: россиянок будут направлять к психологу дважды за время беременности

Вторая консультация с психологом будет проводиться ближе к родам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России женщин будут направлять к психологу дважды за время беременность. Нововведение поможет снизит риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, уверены в Минздраве РФ.

«Женщин будут направлять к психологу дважды за беременность. Первый прием психолога будут посещать все женщины, взятые под диспансерное наблюдение по беременности. Второй прием в III триместре будет проводиться примерно с 92% пациенток, взятых на учет по беременности», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Минздрав РФ.

Нововведение поможет снизить риски акушерских и перинатальных осложнений, а также сформировать положительные установки на вынашивание и рождение ребенка. Вторая консультация с психологом, которая будет проводиться уже ближе к родам, поможет сформировать у женщины положительный настрой к грудному вскармливанию. «Психологи также займутся профилактикой послеродовой депрессии (ПРД) и отказов от детей», — говорится в тексте статьи.

Главный психиатр Москвы, профессор Георгий Костюк ранее рассказал об опасности депрессии и методиках ее лечения. Особого внимания требует состояние женщин, которые недавно стали матерями. Послеродовая депрессия может быть весьма опасной, отмечает специалист. Ее главная особенность заключается в том, что она проявляется по отношению к ребенку, пишет RT.