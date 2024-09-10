«Ведомости»: россиянок будут направлять к психологу дважды за время беременности

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Вторая консультация с психологом будет проводиться ближе к родам Фото:

В России женщин будут направлять к психологу дважды за время беременность. Нововведение поможет снизит риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, уверены в Минздраве РФ.

«Женщин будут направлять к психологу дважды за беременность. Первый прием психолога будут посещать все женщины, взятые под диспансерное наблюдение по беременности. Второй прием в III триместре будет проводиться примерно с 92% пациенток, взятых на учет по беременности», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Минздрав РФ.

Нововведение поможет снизить риски акушерских и перинатальных осложнений, а также сформировать положительные установки на вынашивание и рождение ребенка. Вторая консультация с психологом, которая будет проводиться уже ближе к родам, поможет сформировать у женщины положительный настрой к грудному вскармливанию. «Психологи также займутся профилактикой послеродовой депрессии (ПРД) и отказов от детей», — говорится в тексте статьи.

Главный психиатр Москвы, профессор Георгий Костюк ранее рассказал об опасности депрессии и методиках ее лечения. Особого внимания требует состояние женщин, которые недавно стали матерями. Послеродовая депрессия может быть весьма опасной, отмечает специалист. Ее главная особенность заключается в том, что она проявляется по отношению к ребенку, пишет RT.

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В России женщин будут направлять к психологу дважды за время беременность. Нововведение поможет снизит риски перинатальных осложнений и послеродовой депрессии, уверены в Минздраве РФ. «Женщин будут направлять к психологу дважды за беременность. Первый прием психолога будут посещать все женщины, взятые под диспансерное наблюдение по беременности. Второй прием в III триместре будет проводиться примерно с 92% пациенток, взятых на учет по беременности», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Минздрав РФ. Нововведение поможет снизить риски акушерских и перинатальных осложнений, а также сформировать положительные установки на вынашивание и рождение ребенка. Вторая консультация с психологом, которая будет проводиться уже ближе к родам, поможет сформировать у женщины положительный настрой к грудному вскармливанию. «Психологи также займутся профилактикой послеродовой депрессии (ПРД) и отказов от детей», — говорится в тексте статьи. Главный психиатр Москвы, профессор Георгий Костюк ранее рассказал об опасности депрессии и методиках ее лечения. Особого внимания требует состояние женщин, которые недавно стали матерями. Послеродовая депрессия может быть весьма опасной, отмечает специалист. Ее главная особенность заключается в том, что она проявляется по отношению к ребенку, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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