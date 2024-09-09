09 сентября 2024

Танго в исполнении Малофеева и Львовой-Беловой у себя на свадьбе попало на видео

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Свадьба Малофеева и Львовой-Беловой состоялась 8 сентября Фото:

Аргентинское танго со свадьбы в исполнении основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой попало на видео. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Аргентинское танго в исполнении православного олигарха Малофеева и детского омбудсмена Львовой-Беловой. Танец пара выбрала и заранее разучивала, чтобы исполнить перед гостями в день свадьбы», — говорится в сообщении telegram-канала. Свадьба прошла в элитном поселке «Довиль» в Подмосковье 8 сентября.

Слухи о романе Львовой-Беловой и Малофеева появились этом году. Во время крестного хода в Екатеринбурге они шли вместе и держались за руки. Дата свадьба, вероятно, была выбрана неслучайно — 8 сентября по народному календарю имеет название Натальиного дня. День связан с памятью святых мучеников Адриана и Наталии, покровителей брака.

Кремль не комментирует информацию о личной жизни уполномоченного при президенте России по правам ребенка Львовой-Беловой, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он пожелал паре счастья, пишет RT.

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Аргентинское танго со свадьбы в исполнении основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой попало на видео. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Аргентинское танго в исполнении православного олигарха Малофеева и детского омбудсмена Львовой-Беловой. Танец пара выбрала и заранее разучивала, чтобы исполнить перед гостями в день свадьбы», — говорится в сообщении telegram-канала. Свадьба прошла в элитном поселке «Довиль» в Подмосковье 8 сентября. Слухи о романе Львовой-Беловой и Малофеева появились этом году. Во время крестного хода в Екатеринбурге они шли вместе и держались за руки. Дата свадьба, вероятно, была выбрана неслучайно — 8 сентября по народному календарю имеет название Натальиного дня. День связан с памятью святых мучеников Адриана и Наталии, покровителей брака. Кремль не комментирует информацию о личной жизни уполномоченного при президенте России по правам ребенка Львовой-Беловой, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он пожелал паре счастья, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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