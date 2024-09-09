Танго в исполнении Малофеева и Львовой-Беловой у себя на свадьбе попало на видео

09 сентября 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Свадьба Малофеева и Львовой-Беловой состоялась 8 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Аргентинское танго со свадьбы в исполнении основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой попало на видео. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Аргентинское танго в исполнении православного олигарха Малофеева и детского омбудсмена Львовой-Беловой. Танец пара выбрала и заранее разучивала, чтобы исполнить перед гостями в день свадьбы», — говорится в сообщении telegram-канала. Свадьба прошла в элитном поселке «Довиль» в Подмосковье 8 сентября. Слухи о романе Львовой-Беловой и Малофеева появились этом году. Во время крестного хода в Екатеринбурге они шли вместе и держались за руки. Дата свадьба, вероятно, была выбрана неслучайно — 8 сентября по народному календарю имеет название Натальиного дня. День связан с памятью святых мучеников Адриана и Наталии, покровителей брака. Кремль не комментирует информацию о личной жизни уполномоченного при президенте России по правам ребенка Львовой-Беловой, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он пожелал паре счастья, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аргентинское танго со свадьбы в исполнении основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой попало на видео. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Аргентинское танго в исполнении православного олигарха Малофеева и детского омбудсмена Львовой-Беловой. Танец пара выбрала и заранее разучивала, чтобы исполнить перед гостями в день свадьбы», — говорится в сообщении telegram-канала. Свадьба прошла в элитном поселке «Довиль» в Подмосковье 8 сентября. Слухи о романе Львовой-Беловой и Малофеева появились этом году. Во время крестного хода в Екатеринбурге они шли вместе и держались за руки. Дата свадьба, вероятно, была выбрана неслучайно — 8 сентября по народному календарю имеет название Натальиного дня. День связан с памятью святых мучеников Адриана и Наталии, покровителей брака. Кремль не комментирует информацию о личной жизни уполномоченного при президенте России по правам ребенка Львовой-Беловой, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он пожелал паре счастья, пишет RT.