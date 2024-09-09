Как лидеры «Единой России» праздновали победу на выборах-2024

Свою победу на Едином дне голосования-2024 единороссы начали праздновать сразу, как закрылись избирательные участки в Калининграде. И продолжили — до вечера понедельника, да еще в составе, какого не было и год назад. Корреспондент URA.RU был на трех мероприятиях с участием Дмитрия Медведева, Бориса Грызлова, Валентины Матвиенко и даже Андрея Ярина. И готов рассказать, чему партийцы радовались, а что в результатах их расстроило.
Поводы для радости стали понятны еще вечером в воскресенье: партия выиграла во всех 25 регионах, где проходили выборы губернаторов, получила 545 из 659 мандатов в Заксобраниях (более 70%), 516 из 610 мандатов в думах административных центров (более 70%) и все три мандата на довыборах в Госдуму. Дмитрий Медведев публично позвонил трем губернаторам-новичкам Алексею Смирнову (Курская область), Дмитрию Демешину (Хабаровский край), Андрею Турчаку (республика Алтай) и мэру Москвы Сергею Собянину, избравшему рекордно лояльный состав Мосгордумы. Приграничная Курская область показала самую высокую в стране явку, а в Хабаровске и на Алтае единороссы подчинили себе протестные думы, получив там по 45,9% и 53,8% соответственно. Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин завершил то мероприятие (подробно о котором мы уже писали), заявив об «историческом максимуме» ЕР.
Утром 9 сентября эту идею вбил в медийную повестку врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Уральцам он известен, как полпред президента в федеральном округе, и к его стилю мы привыкли: большую часть пресс-конференции в ТАССе он посвятил оглашению цифр, после которых и спорить было бессмысленно. У партии 82% мест в 13-ти заксобраниях, 308 человек из победителей — участники спецоперации, еще 31 — от «Молодой гвардии». Обновление состава депутатов — более 87%.
Мне удалось спросить Владимира Якушева об этих выборах, как подготовке к большой Госдумской кампании 2026-го: удалось ли протестировать партийные механизмы?
«Мы посмотрели все наши возможности, все наши ресурсы, еще раз сделали оценку работы наших реготделений, проанализировали работу наших институтов. Почти во всех регионах у нас работают штабы общественной поддержки партии. Где-то штабы работают в зеленой зоне, где-то в желтой зоне, где-то в красной. Естественно, сделаем выводы для того, чтобы развить эти институты в течение оставшихся двух лет, чтобы к единому дню голосования в 2026 году подойти с более подготовленной и развитой инфраструктурой», — ответил врио секретаря.
Коллегам он рассказал о том, кто такой — кандидата ЕР — участник СВО. В версии 2024 года, это люди, которые в основном и до начала специальной военной операции были связаны с военной подготовкой и военной службой.
«Как правило, это офицеры, в возрасте от 30 до 50 лет», — резюмировал Якушев.
Пик праздника был уже вечером — на совместном заседании бюро высшего и генерального советов ЕР. Порадоваться высоким результатам съехались самые высокопоставленные представители партии: председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Ростеха Сергей Чемезов, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин. Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, неожиданно для большинства присутствующих, посетила торжественное заседание (впрочем, год назад Володина тоже не было, его заменял лидер думской фракции Владимир Васильев).
Председательствовал глава высшего совета ЕР Борис Грызлов. «Главным результатом этой избирательной кампании стал беспрецедентный уровень обновления. В Единый день голосования состоялись более 4 тысяч кампаний разного уровня. Более 80% победителей от партии — новые лица, — объявил он. — На моей памяти такого обновления ещё не было, мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. „Бронзоветь“ нам как ведущей политической силе ни в коем случае нельзя».
Отметил он и еще одну особенность кампании — она была первой для Владимира Якушева, заступившего на свой пост только в середине июня. Сам врио секретаря Генсовета скромно повторил тезисы утреннего мероприятия, дополнив свежими результатами по городским думам. Из 610 замещаемых мандатов в 21-ой столице партия взяла 522 (85%). В 2019 на тех же выборах партии власти досталось только 380 мандатов (64%).
Утром он называл рекордсменами по результатам переизбравшегося губернатора Курганской области Вадима Шумкова и парламенты Тывы, Татарстана и Крыма. Но слово на заседании дали переизбравшимся главам Калмыкии Бату Хасикову и губернатору Брянской области Александру Богомазу.
Хасиков решил погрузить присутствующих в технологическую часть выборов: «Была выпущена линейка агитационно-пропагандистских материалов. И акцент был сделан не на количество, а на качество, на содержательную сторону».
«У нас эти выборы охраняли и полиция, и Росгвардия, и наша территориальная оборона, военные, сотрудники УФСБ России по Брянской области. Самый ближний к границе избирательный участок был в трех километрах», — отметил Богомаз.
Затем подключили двух участников СВО, избравшихся в думы Челябинска и Иркутска — Сергея Бормотова и Павла Безденежных. Партийцы обменивались любезностями и поздравляли друг друга с победой.
«Хотел бы поблагодарить Дмитрия Анатольевича за встречу. Высшая партийная школа, где мы получили информацию, действительно помогла в нелегкой борьбе. Обещаем не подвести партию», — отметил Бормотов.
А дальше шло самое интересное — обсуждение перспектив 2026 года. Шутка ли, партия превратилась в механизм гарантированной победы. Если раньше на время предвыборной кампании даже силовикам запрещали проводить оперативные мероприятия, опасаясь, как они скажутся на рейтингах власти, то теперь, оказывается, в разгар кампании можно поменять секретаря Генсовета, и получить гарантированный результат.
Конечно, Борис Грызлов публично высказал комплимент Якушеву, назвав его работу «достойной и успешной», и даже предложил коллегам поаплодировать врио секретаря. А потом повторил: «Бюро Высшего совета высоко оценивает результаты вашей работы».
Но, как говорит на Урале сам Якушев (правда, в статусе полпреда и по другому поводу): главное для вновь назначенного — не сломать ранее хорошо работавшее. И на утренней пресс-конференции он не скрывал, что сейчас готовится к большой кампании 2026 года. И под это намерен объединить ресурсы собственно партии, ее сторонников и «Молодой гвардии».
Визуально это почувствовали все наблюдавшие: в последние недели явка топ-партийцев на мероприятиях практически стопроцентная. А молодогвардейцы, судя по всему, почувствовали не только изменения в протоколе. Публично лидер МГЕР Антон Демидов заявил: «Такой поддержки от ЕР „Молодой гвардии“ не было давно. Спасибо, Владимир Владимирович, мы не подведем».
Якушев же анонсировал: «Если мы также продолжим совместно трудиться, думаю, федеральная кампания 2026 года пройдёт организованно. И задачи, которые мы себе поставим, обязательно решим».
Праздничный настрой скорректировала Валентина Матвиенко, которая предостерегла коллег от «головокружения от успехов». «У нас есть политические соперники, которые тоже ищут новые форматы для того, чтобы побеждать. Надо посмотреть, где у нас были результаты ниже среднего. Разобраться, где люди недовольны, чем они недовольны, почему не пришли на выборы. Без причин ничего не бывает. Нельзя недооценивать роль муниципальных выборов. В большинстве регионов самая высокая конкуренция была именно на муниципальных выборах»,— выступила спикер СФ.
Якушев пока не анонсировал, как будет бороться с этими вызовами. Но на Урале он известен тем, что как танк «Уралвагонзавода», добивается запланированного результата. И сегодня анонсировал, что уже 19 сентября проведет форум первичных парторганизаций. То, что под скепсис больших партийцев начиналось, как череда рабочих встреч, превращается во что-то иное. С каким-то отсылом на 2026 год, но пока остается до конца не раскрытым проектом с высокими ожиданиями.
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