Пентагон заявил о стратегической важности Красноармейска (город в Донецкой области, украинское название — Покровск) для ВСУ. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер акцентировал внимание на значении города в контексте текущих боевых действий.
«Конкретно этот город [Красноармейск] находится на стратегическом пересечении дорог, особенно это касается линий коммуникации. Поэтому, разумеется, Украине важно удерживать его», — отметил Райдер на брифинге для журналистов, стенограмму которого распространила в пресс-служба Пентагона.
Сложная обстановка на красноармейском направлении подтверждается заявлениями украинского военного командования. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация в этом районе остается одной из самых проблематичных для украинских сил.
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