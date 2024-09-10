Пентагон счел удержание Красноармейска стратегически важным для ВСУ

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В Пентагоне напомнили ВСУ о рисках потерять Красноармейск
В Пентагоне напомнили ВСУ о рисках потерять Красноармейск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон заявил о стратегической важности Красноармейска (город в Донецкой области, украинское название — Покровск) для ВСУ. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер акцентировал внимание на значении города в контексте текущих боевых действий.

«Конкретно этот город [Красноармейск] находится на стратегическом пересечении дорог, особенно это касается линий коммуникации. Поэтому, разумеется, Украине важно удерживать его», — отметил Райдер на брифинге для журналистов, стенограмму которого распространила в пресс-служба Пентагона.

Сложная обстановка на красноармейском направлении подтверждается заявлениями украинского военного командования. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация в этом районе остается одной из самых проблематичных для украинских сил.

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Пентагон заявил о стратегической важности Красноармейска (город в Донецкой области, украинское название — Покровск) для ВСУ. Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер акцентировал внимание на значении города в контексте текущих боевых действий. «Конкретно этот город [Красноармейск] находится на стратегическом пересечении дорог, особенно это касается линий коммуникации. Поэтому, разумеется, Украине важно удерживать его», — отметил Райдер на брифинге для журналистов, стенограмму которого распространила в пресс-служба Пентагона. Сложная обстановка на красноармейском направлении подтверждается заявлениями украинского военного командования. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация в этом районе остается одной из самых проблематичных для украинских сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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