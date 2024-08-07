В Челябинске наиболее высокий заработок по рабочим специальностям в июле 2024 года предлагали на вакансиях водителя-дальнобойщика. В месяц таким специалистам при полной занятости предлагается платить 162 тысячи рублей. Это на 37% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске самые высокие средние зарплаты для кандидатов по рабочим специальностям в июле 2024 года предлагали на вакансиях водителя-дальнобойщика — 162 021 рублей в месяц при полной занятости. Это на 37% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, рабочие специальности на рынке труда по-прежнему в большом дефиците. Следовательно, увеличиваются и зарплатные предложения для дефицитных сотрудников. Второе место в списке заняла профессия водителя такси, чья зарплата за год выросла на 24%. Соискатели на эту позицию в июле 2024 года могли рассчитывать в среднем на 128 тысяч 348 рублей в месяц при полном рабочем дне. Третье место — у наладчика, заработок специалистов за год вырос на 38% до 115 тысяч 359 рублей.
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