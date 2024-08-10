«Мертвым покой, живым — живое»: как Нижний Тагил отметил День города спустя 10 дней после взрыва

В Нижнем Тагиле отпраздновали День города спустя 10 дней после взрыва дома

11 августа 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

В городе отказались от пышных торжеств, но кто хотел праздника — его получил Фото: Илья Московец © URA.RU Нижний Тагил попытался скромно отпраздновать 302-летие, отказавшись от салюта и веселых песен. 10 дней назад город потрясла трагедия: взорвалась пятиэтажка, 10 человек погибли. И если днем тагильчанам сдержанность сохранять удавалось, то к ночи они разгулялись. Бывшие жильцы полуразрушенного дома на Вагонке проживали этот день по-своему — в повседневных хлопотах и заботах о переезде. Корреспондент URA.RU весь день провел в Нижнем Тагиле, чтобы запечатлеть, как город поправляется после ЧП. «Люди здесь много эмоций не показывают. Подавлены, конечно, но свое отношение [к случившемуся] показывают делом. [В день трагедии] какому-то бизнесмену позвонили, он поехал, купил палатку [для волонтеров], кто-то привозил воду, вещи. Много помогали… Эта трагедия сплотила людей», — делится таксист, пока везет нас на первое мероприятие Дня города — в местный физкультурно-оздоровительный комплекс. День рождения Нижнего Тагила совпадает с Днем физкультурника, а тагильчане свой город искренне считают спортивным. Поэтому мэр Владислав Пинаев — сам мастер спорта СССР по плаванию — традиционно выступает здесь с приветственным словом и дает старт шахматному турниру, делая символический ход. Илья Московец © URA.RU На площадке много детей в спортивной форме — стритболистов, боксеров, хоккеистов. И их родителей. Происходящее действительно напоминает больше спортивный праздник — дети соревнуются, участвуют в конкурсах, получают за это поп-корн. Глава города желает гостям благополучия, счастья и мирного неба над головой, а после символического хода в партиях с дошкольниками отправляется в VIP-сектор, где сидят местные чиновники и депутаты. Не смог пропустить день рождения города глава Верхней Салды Александр Маслов. Он здесь родился и долгое время работал в местной администрации. Всем Пинаев предлагает ничью. Официальный старт празднования дают спустя час — на Лисьей горе, самой высокой точке города, где находится часовня. Местные рассказывают — обычно в День города вся гора усеяна людьми от подножия. Здесь размещают концертные площадки, делают летний кинотеатр, готовят для горожан различные активности. Сегодня же все скромно — послушать приветственное слово мэра и залп пушек пришли всего пару десятков человек, из них половина — сами чиновники, начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. «Как назло — все годы тут такой ветрище был, невозможно, а сегодня тишь да благодать», — общаются они между собой. Людей на официальном открытии Дня города собралось совсем мало Илья Московец © URA.RU В этом узком кругу Пинаев снова произносит небольшую речь, не напоминая лишний раз о трагедии: «Нижний Тагил — это город мастеров. Мы все прославляем его славное имя, города трудовой доблести. Я от всей души поздравляю всех с 302-й годовщиной и хочу пожелать вам благополучия, здоровья, удачи, мирного неба над головой». В беседе с корреспондентом он акцентирует: тагильчане сегодня не празднуют, а отмечают важную дату. «Мы специально сократили развлекательную программу, убрали исполнителя „Амирчика“. Основная масса людей понимает, что сейчас не время для салютов. Только вчера было девять дней. Пять детских жизней, всего погибших десять. Для Тагила это большое горе… Важным моментом было то, что все предприятия откликнулись и помогли — дали технику, кормили, палатки привезли, спецназ выстроился и помогал спасателям. Там такое единство было! А когда мы предложили им обратиться за компенсацией в рамках ЧС — трагедия ведь общая, они говорят, мы ни копейки не возьмем. Беда сплотила», — рассказывает он. С каждым часом в парке Бондина народа прибывало все больше Илья Московец © URA.RU После официального открытия — большой перерыв. Следующие мероприятия начнутся только в шесть вечера — в парке Бондина на живописной набережной тагильского пруда. Пока здесь настраивают оборудование на небольшой сцене, гуляют туристы, семьи с детьми и пенсионеры. Они единодушны: отказываться от празднования и вправду не стоило, все-таки эта дата для города важная, к ней готовились. «Зачем отменять? Чтобы город помер совсем?», — негодует опрошенный пенсионер. «Отмечать, не отмечать… Это дело каждого. Кого-то трагедия сильно задела, коснулась напрямую. Кого-то нет. Мы с семьей просто погулять пришли», — объясняет молодая мамочка. Молодежь грустит без звезды TikTok «Амирчика», автора хитов «Эта любовь — самообман» и «Розовый вечер». «К нам подруга из Екатеринбурга ради него приехала. В общем, это прямо боль. Еще и на День молодежи [29 июня] нормальных исполнителей не было. Оставили Маршала, а он для старперов. Но мы на него все равно пойдем, потому что бесплатно», — эмоционально делятся подростки. Для подростков трагедия на Вагонке — событие далекое, хоть о нем и слышали, а у некоторых там живут друзья и знакомые Илья Московец © URA.RU Новость по теме Трех газовиков, задержанных после взрыва дома в Нижнем Тагиле, отправили домой. Видео Чем дальше от центра, тем тише и спокойнее, а на Вагонке — район, где произошла трагедия — вообще своя атмосфера. К полуразрушенному дому на Сибирской, 81, огороженному по периметру забором, стекаются бывшие жильцы на грузовых «Газелях». В некоторых квартирах уже нет даже окон, они зияют как пустые глазницы. Сутками караулящие от мародеров дом полицейские объясняют — некоторые жильцы увозят оконные рамы в сад, кто-то даже балконы разбирает, сдирая сайдинг. «Я вот этого не понимаю. Зачем тащить старое в новую жизнь? Это же плохая примета, нет?», — озадаченно размышляет один из них. Среди уезжающих — 77-летняя Нина Ивановна из третьего подъезда (взрывом полностью разрушен первый и часть второго). Четыре года назад они с мужем похоронили взрослых сына и дочь, внук находится в тюрьме. Поэтому переезжать помогают дальние родственники и друзья погибших детей. «50 лет в этой квартире прожили, конечно жалко уезжать. Трехкомнатная, большая, двор хороший, все условия были. А сейчас мы как? Говорят, самим надо выбирать квартиры, покупать, а как я буду? Ничего не знаю. Муж вчера в кардиологию попал, одна я», — плачет женщина, сидя на пыльном ящике от шкафа в пустой квартире, пока рабочие сдирают линолеум — его тоже в сад. Остался лишь календарик на стене «С нами благословение спасителя». Многие вывозят вещи из квартир по несколько дней Илья Московец © URA.RU Из соседнего подъезда выносит вещи другая семья. «Как относимся к тому, что город празднует? Ну, программа усеченная. Мертвым — покой, живым живое. Некогда об этом думать, пусть празднуют. У нас свои дела. Умирать теперь чтоли ложиться?», — коротко комментирует женщина, утирая пот со лба. За ограждением перед домом, как на посту, сидят три пенсионерки. Сидят не первый день. «Я на всех похоронах была. Давайте вам что-нибудь расскажу?», — увидев камеру, вызывается одна из них. Хоронили погибших несколько дней — с 4 по 6 августа. Всех отпевали в местном храме буквально в километре от дома, кладбище тоже оказалось неприлично близко — всего в двух километрах. Дойти до него можно пешком. Семь из десяти могил — «на первой дороге», как говорят местные, подчеркивая особый статус локации. Похоронены жители Сибирской, 81 рядом с павшими на СВО бойцами. Здесь захоронили прах 15-летней Алены Илья Московец © URA.RU Новость по теме Что известно о погибших при взрыве в Нижнем Тагиле, среди которых пятеро детей Первая могила — 39-летней Светланы Стаиной. «Дорогой мамочке, любимой жене, от коллектива „Уралвагонзавода“», — видны надписи на черных лентах. Рядом со Светланой оставили место для еще одной могилы, затем — крест другого сотрудника УВЗ, 40-летнего Анатолия Огаркова. «Любимому сыну, любимому мужу…» Под маленькой березкой небольшая могила 16-летней Алены, чья мама и отчим при взрыве выжили, а ее нашли мертвой. Девочку кремировали. Дальше рядом лежат подружки — 15-летняя Полина и 14-летняя Аня, последняя — 13-летняя Камилла. Кто-то зажег лампады на могилах девочек, холмики усыпаны живыми цветами, игрушками. Вчера — на девять дней, сюда приходили родственники, поминали. Семилетний Денис — в конце аллеи. «Дениске от лучшего друга Егора», «слова скорби любимому брату, любимому внуку». Возле могилы лежит свежая картошка фри из «Ростикса» и бургер, кола, стаканчик свежей малины. Тагильчане, не знакомые с погибшими лично, несут конфеты, печенье. «Весь город следил [как шли поиски людей под завалами]. Надеялись, найдут живыми… Жалко конечно», — объясняют свой визит две женщины с ребенком. Дом признали негодным для жилья, поэтому скоро его снесут Илья Московец © URA.RU В парке Бондина тем временем начинается вечерняя программа. На сцену поднимаются различные местные коллективы, для детей организованы мастерские и конкурсы, показывают театр. Мэр Пинаев приезжает в компании депутата заксобрания Алексея Свалова, координатора проекта по самбо «Единой России». Они смотрят соревнования по пляжному самбо, которые проходят здесь же, и прогуливаются по площадкам. Народу по сравнению с днем заметно прибавилось. Продажа алкоголя на площадке запрещена, поэтому все выглядит цивильно. Много подростков и молодежи. Ближе к десяти на сцену поднимается хедлайнер — Александр Маршал. Даже его и без того патриотичный репертуар власти на всякий случай проверили. Послушать артиста пришла уже более зрелая публика. Свое выступление он начал с песни «Мы вернемся домой», а затем напомнил не только о тагильской трагедии, но и о специальной военной операции. Александр Маршал настроил публику на воинственный лад Илья Московец © URA.RU «Я был практически во всех горячих точках на Украине уже неоднократно, наши ребята меня спрашивали — нас там [на гражданке] вообще помнят? Я снимаю [на видео] каждый свой концерт и говорю, смотрите, ребята, какая реакция [от публики]. И сегодня я хочу сделать то же самое. Давайте покажем нашим ребятам, которые сейчас выполняют свой священный долг, что мы с ними? И, конечно, очень грустно и печально то, что у вас произошло. Сердце разрывается от боли, потому что там были дети… Следствие установит, что на самом деле произошло, но это ужасно — что мы творим на этой планете? Почему наши детишки должны из-за этого страдать? Но я уверен, если мы все будем обращаться к Всевышнему Господу, он обязательно нам поможет. Я надеюсь, что это больше никогда не повторится», — обратился к тагильчанам Маршал и исполнил песню «Мама». Уже после концерта он рассказал корреспонденту URA.RU, что играет ее редко, а сегодня — именно тот случай, когда надо. Спел он и свой хит «Белый пепел», а также песни Moscow calling, «Весь рок-н-рол» и другие. Концерт закончился, но праздновать по-настоящему тагильчане будто только начинали. На главный проспект высыпали тысячи горожан, они пели и танцевали. «Буйная ночь сегодня будет, так что хорошо, что везу вас в Екатеринбург — там спокойно и поработаю», — с облегчением выдохнул таксист, увозя нас из Тагила. Больше новостей про взрыв в Нижнем Тагиле — в отдельном сюжете URA.RU. Александр Маршал сказал тагильчанам слова скорби и поддержки Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Многие артисты напоминали тагильчанам о единстве Фото: Илья Московец © URA.RU Часть жильцов дома на Сибирской, 81 находятся в пункте временного размещения Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Жильцы квартир в доме на Сибирской стараются забрать все — даже линолеум и окна Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Жить в доме нельзя, он признан аварийным Фото: Илья Московец © URA.RU 77-летней Нине Ивановне переезд дается тяжело Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Подружек Аню и Полину похоронили рядом Фото: Илья Московец © URA.RU Денис лежит отдельно Фото: Илья Московец © URA.RU Анатолий Огарков в момент взрыва был дома с шестилетним сыном, который сейчас в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU На кладбище возле могилы Светланы Стаиной оставили еще одно место Фото: Илья Московец © URA.RU Культурная программа на Лисьей горе была больше символической Фото: Илья Московец © URA.RU День города традиционно открывают под пушечный залп Владислав Пинаев с замом и начальником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкаримовым Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Приехал поздравить тагильчан и депутат заксобрания Михаил Ершов Фото: Илья Московец © URA.RU Александр Маслов с другим депутатом заксо — Вячеславом Малых Фото: Илья Московец © URA.RU В ФОКе получился праздник для детей Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нижний Тагил попытался скромно отпраздновать 302-летие, отказавшись от салюта и веселых песен. 10 дней назад город потрясла трагедия: взорвалась пятиэтажка, 10 человек погибли. И если днем тагильчанам сдержанность сохранять удавалось, то к ночи они разгулялись. Бывшие жильцы полуразрушенного дома на Вагонке проживали этот день по-своему — в повседневных хлопотах и заботах о переезде. Корреспондент URA.RU весь день провел в Нижнем Тагиле, чтобы запечатлеть, как город поправляется после ЧП. «Люди здесь много эмоций не показывают. Подавлены, конечно, но свое отношение [к случившемуся] показывают делом. [В день трагедии] какому-то бизнесмену позвонили, он поехал, купил палатку [для волонтеров], кто-то привозил воду, вещи. Много помогали… Эта трагедия сплотила людей», — делится таксист, пока везет нас на первое мероприятие Дня города — в местный физкультурно-оздоровительный комплекс. День рождения Нижнего Тагила совпадает с Днем физкультурника, а тагильчане свой город искренне считают спортивным. Поэтому мэр Владислав Пинаев — сам мастер спорта СССР по плаванию — традиционно выступает здесь с приветственным словом и дает старт шахматному турниру, делая символический ход. На площадке много детей в спортивной форме — стритболистов, боксеров, хоккеистов. И их родителей. Происходящее действительно напоминает больше спортивный праздник — дети соревнуются, участвуют в конкурсах, получают за это поп-корн. Глава города желает гостям благополучия, счастья и мирного неба над головой, а после символического хода в партиях с дошкольниками отправляется в VIP-сектор, где сидят местные чиновники и депутаты. Не смог пропустить день рождения города глава Верхней Салды Александр Маслов. Он здесь родился и долгое время работал в местной администрации. Всем Пинаев предлагает ничью. Официальный старт празднования дают спустя час — на Лисьей горе, самой высокой точке города, где находится часовня. Местные рассказывают — обычно в День города вся гора усеяна людьми от подножия. Здесь размещают концертные площадки, делают летний кинотеатр, готовят для горожан различные активности. Сегодня же все скромно — послушать приветственное слово мэра и залп пушек пришли всего пару десятков человек, из них половина — сами чиновники, начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. «Как назло — все годы тут такой ветрище был, невозможно, а сегодня тишь да благодать», — общаются они между собой. В этом узком кругу Пинаев снова произносит небольшую речь, не напоминая лишний раз о трагедии: «Нижний Тагил — это город мастеров. Мы все прославляем его славное имя, города трудовой доблести. Я от всей души поздравляю всех с 302-й годовщиной и хочу пожелать вам благополучия, здоровья, удачи, мирного неба над головой». В беседе с корреспондентом он акцентирует: тагильчане сегодня не празднуют, а отмечают важную дату. «Мы специально сократили развлекательную программу, убрали исполнителя „Амирчика“. Основная масса людей понимает, что сейчас не время для салютов. Только вчера было девять дней. Пять детских жизней, всего погибших десять. Для Тагила это большое горе… Важным моментом было то, что все предприятия откликнулись и помогли — дали технику, кормили, палатки привезли, спецназ выстроился и помогал спасателям. Там такое единство было! А когда мы предложили им обратиться за компенсацией в рамках ЧС — трагедия ведь общая, они говорят, мы ни копейки не возьмем. Беда сплотила», — рассказывает он. После официального открытия — большой перерыв. Следующие мероприятия начнутся только в шесть вечера — в парке Бондина на живописной набережной тагильского пруда. Пока здесь настраивают оборудование на небольшой сцене, гуляют туристы, семьи с детьми и пенсионеры. Они единодушны: отказываться от празднования и вправду не стоило, все-таки эта дата для города важная, к ней готовились. «Зачем отменять? Чтобы город помер совсем?», — негодует опрошенный пенсионер. «Отмечать, не отмечать… Это дело каждого. Кого-то трагедия сильно задела, коснулась напрямую. Кого-то нет. Мы с семьей просто погулять пришли», — объясняет молодая мамочка. Молодежь грустит без звезды TikTok «Амирчика», автора хитов «Эта любовь — самообман» и «Розовый вечер». «К нам подруга из Екатеринбурга ради него приехала. В общем, это прямо боль. Еще и на День молодежи [29 июня] нормальных исполнителей не было. Оставили Маршала, а он для старперов. Но мы на него все равно пойдем, потому что бесплатно», — эмоционально делятся подростки. Чем дальше от центра, тем тише и спокойнее, а на Вагонке — район, где произошла трагедия — вообще своя атмосфера. К полуразрушенному дому на Сибирской, 81, огороженному по периметру забором, стекаются бывшие жильцы на грузовых «Газелях». В некоторых квартирах уже нет даже окон, они зияют как пустые глазницы. Сутками караулящие от мародеров дом полицейские объясняют — некоторые жильцы увозят оконные рамы в сад, кто-то даже балконы разбирает, сдирая сайдинг. «Я вот этого не понимаю. Зачем тащить старое в новую жизнь? Это же плохая примета, нет?», — озадаченно размышляет один из них. Среди уезжающих — 77-летняя Нина Ивановна из третьего подъезда (взрывом полностью разрушен первый и часть второго). Четыре года назад они с мужем похоронили взрослых сына и дочь, внук находится в тюрьме. Поэтому переезжать помогают дальние родственники и друзья погибших детей. «50 лет в этой квартире прожили, конечно жалко уезжать. Трехкомнатная, большая, двор хороший, все условия были. А сейчас мы как? Говорят, самим надо выбирать квартиры, покупать, а как я буду? Ничего не знаю. Муж вчера в кардиологию попал, одна я», — плачет женщина, сидя на пыльном ящике от шкафа в пустой квартире, пока рабочие сдирают линолеум — его тоже в сад. Остался лишь календарик на стене «С нами благословение спасителя». Из соседнего подъезда выносит вещи другая семья. «Как относимся к тому, что город празднует? Ну, программа усеченная. Мертвым — покой, живым живое. Некогда об этом думать, пусть празднуют. У нас свои дела. Умирать теперь чтоли ложиться?», — коротко комментирует женщина, утирая пот со лба. За ограждением перед домом, как на посту, сидят три пенсионерки. Сидят не первый день. «Я на всех похоронах была. Давайте вам что-нибудь расскажу?», — увидев камеру, вызывается одна из них. Хоронили погибших несколько дней — с 4 по 6 августа. Всех отпевали в местном храме буквально в километре от дома, кладбище тоже оказалось неприлично близко — всего в двух километрах. Дойти до него можно пешком. Семь из десяти могил — «на первой дороге», как говорят местные, подчеркивая особый статус локации. Похоронены жители Сибирской, 81 рядом с павшими на СВО бойцами. Первая могила — 39-летней Светланы Стаиной. «Дорогой мамочке, любимой жене, от коллектива „Уралвагонзавода“», — видны надписи на черных лентах. Рядом со Светланой оставили место для еще одной могилы, затем — крест другого сотрудника УВЗ, 40-летнего Анатолия Огаркова. «Любимому сыну, любимому мужу…» Под маленькой березкой небольшая могила 16-летней Алены, чья мама и отчим при взрыве выжили, а ее нашли мертвой. Девочку кремировали. Дальше рядом лежат подружки — 15-летняя Полина и 14-летняя Аня, последняя — 13-летняя Камилла. Кто-то зажег лампады на могилах девочек, холмики усыпаны живыми цветами, игрушками. Вчера — на девять дней, сюда приходили родственники, поминали. Семилетний Денис — в конце аллеи. «Дениске от лучшего друга Егора», «слова скорби любимому брату, любимому внуку». Возле могилы лежит свежая картошка фри из «Ростикса» и бургер, кола, стаканчик свежей малины. Тагильчане, не знакомые с погибшими лично, несут конфеты, печенье. «Весь город следил [как шли поиски людей под завалами]. Надеялись, найдут живыми… Жалко конечно», — объясняют свой визит две женщины с ребенком. В парке Бондина тем временем начинается вечерняя программа. На сцену поднимаются различные местные коллективы, для детей организованы мастерские и конкурсы, показывают театр. Мэр Пинаев приезжает в компании депутата заксобрания Алексея Свалова, координатора проекта по самбо «Единой России». Они смотрят соревнования по пляжному самбо, которые проходят здесь же, и прогуливаются по площадкам. Народу по сравнению с днем заметно прибавилось. Продажа алкоголя на площадке запрещена, поэтому все выглядит цивильно. Много подростков и молодежи. Ближе к десяти на сцену поднимается хедлайнер — Александр Маршал. Даже его и без того патриотичный репертуар власти на всякий случай проверили. Послушать артиста пришла уже более зрелая публика. Свое выступление он начал с песни «Мы вернемся домой», а затем напомнил не только о тагильской трагедии, но и о специальной военной операции. «Я был практически во всех горячих точках на Украине уже неоднократно, наши ребята меня спрашивали — нас там [на гражданке] вообще помнят? Я снимаю [на видео] каждый свой концерт и говорю, смотрите, ребята, какая реакция [от публики]. И сегодня я хочу сделать то же самое. Давайте покажем нашим ребятам, которые сейчас выполняют свой священный долг, что мы с ними? И, конечно, очень грустно и печально то, что у вас произошло. Сердце разрывается от боли, потому что там были дети… Следствие установит, что на самом деле произошло, но это ужасно — что мы творим на этой планете? Почему наши детишки должны из-за этого страдать? Но я уверен, если мы все будем обращаться к Всевышнему Господу, он обязательно нам поможет. Я надеюсь, что это больше никогда не повторится», — обратился к тагильчанам Маршал и исполнил песню «Мама». Уже после концерта он рассказал корреспонденту URA.RU, что играет ее редко, а сегодня — именно тот случай, когда надо. Спел он и свой хит «Белый пепел», а также песни Moscow calling, «Весь рок-н-рол» и другие. Концерт закончился, но праздновать по-настоящему тагильчане будто только начинали. На главный проспект высыпали тысячи горожан, они пели и танцевали. «Буйная ночь сегодня будет, так что хорошо, что везу вас в Екатеринбург — там спокойно и поработаю», — с облегчением выдохнул таксист, увозя нас из Тагила. Больше новостей про взрыв в Нижнем Тагиле — в отдельном сюжете URA.RU.