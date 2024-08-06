В Нижнем Тагиле отменили салют и концерт на День города из-за обрушения дома

06 августа 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

В результате трагедии скончались 10 человек, включая пятерых детей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом После трагических событий в Нижнем Тагиле было принято решение отказаться от проведения праздничного салюта, развлекательной программы и концерта молодого исполнителя Амирхана Батабаева, известного как Amirchik, которые были запланированы в рамках празднования Дня города с 9 по 11 августа. Однако концерт Александра Маршала решено было оставить в программе. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев. «Мы внесли корректировки в празднование Дня города. Мы убрали развлекательные мероприятия. В пятницу исполнитель Amirchik выступать не будет. Хотели перенести на первое сентября, но он занят, поэтому выступление не состоится. Мы убрали праздничный салют, потому что я считаю, что это не праздник, учитывая те события, которые произошли ранее. Мы убрали все приемы, все, что было связано с Днем города. Оставили только то, что имеет патриотическую направленность. Александр Маршал будет выступать. Попросили внести корректировки в его выступления, те песни, которые он будет исполнять. Будут проходить мероприятия, связанные с детьми. В любом случае дети ждут праздника», — сказал Пинаев. 1 августа в Нижнем Тагиле произошло ЧП, вызванное взрывом бытового газа, который повлек за собой обрушение жилого дома. В результате инцидента скончались 10 человек, включая пятерых детей. Спасательные работы заняли два дня. В связи с арестом трех сотрудников, компания «Газэкс» выразила готовность оказать полное сотрудничество в деле расследования обстоятельств произошедшего. Подробности о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После трагических событий в Нижнем Тагиле было принято решение отказаться от проведения праздничного салюта, развлекательной программы и концерта молодого исполнителя Амирхана Батабаева, известного как Amirchik, которые были запланированы в рамках празднования Дня города с 9 по 11 августа. Однако концерт Александра Маршала решено было оставить в программе. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев. «Мы внесли корректировки в празднование Дня города. Мы убрали развлекательные мероприятия. В пятницу исполнитель Amirchik выступать не будет. Хотели перенести на первое сентября, но он занят, поэтому выступление не состоится. Мы убрали праздничный салют, потому что я считаю, что это не праздник, учитывая те события, которые произошли ранее. Мы убрали все приемы, все, что было связано с Днем города. Оставили только то, что имеет патриотическую направленность. Александр Маршал будет выступать. Попросили внести корректировки в его выступления, те песни, которые он будет исполнять. Будут проходить мероприятия, связанные с детьми. В любом случае дети ждут праздника», — сказал Пинаев. 1 августа в Нижнем Тагиле произошло ЧП, вызванное взрывом бытового газа, который повлек за собой обрушение жилого дома. В результате инцидента скончались 10 человек, включая пятерых детей. Спасательные работы заняли два дня. В связи с арестом трех сотрудников, компания «Газэкс» выразила готовность оказать полное сотрудничество в деле расследования обстоятельств произошедшего. Подробности о трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.