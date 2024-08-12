В Екатеринбурге в День города продлили работу общественного транспорта

В День города, 17 августа, общественный транспорт в Екатеринбурге будет работать до часу ночи. Об этом сообщили URA.RU в мэрии.
«Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение о продлении работы общественного транспорта (в том числе метрополитена) в День города, 17 августа, до 01:00. Программа праздника включает около 20 мероприятий, которые пройдут с утра до позднего вечера», — рассказали в пресс-службе мэрии. В администрации подчеркнули, что подвижной состав начнет подходить к остановкам уже к 21:00.
Празднование Дня города в Екатеринбурге стартовало, как и в 2023 году, за неделю до основных мероприятий. В субботу 10 августа в парке Маяковского прошел фестиваль «Лица улиц», в Историческом сквере — День строителя (с концертом группы «Дискотека Авария»), в Камерном театре — городской фестиваль авторской песни «Август» имени Евгения Липовича. В воскресенье 11 августа состоялся забег марафона «Европа — Азия», был проведен фестиваль Водонапорной башни в Историческом сквере. Дальнейшие мероприятия начнутся 13 августа. Подробнее о них в материале URA.RU.
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