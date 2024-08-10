«Что-то еще может появиться»: полная программа Дня города в Екатеринбурге. Инфографика

Мэр Екатеринбурга допустил изменения в программе Дня города

11 августа 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

По всему городу традиционно развернут площадки для празднования Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэрия Екатеринбурга меняет формат празднования Дня города. Чиновники решили повторить сделанный в 2023-м ход, формально растянув события на неделю. Программа готовится в условиях беспрецедентной экономии: чиновники на совещаниях открыто говорят, что бюджет ограничен — крупный бизнес, стабильно поддерживавший широкое празднование в прежние годы, сосредоточился на собственных проектах. URA.RU рассказывает, чем мэрия планирует удивлять горожан. «Фестивальная неделя» стартовала накануне. В парке Маяковского прошел фестиваль «Лица улиц», в Историческом сквере — День строителя (с концертом «Дискотеки Аварии»), а в Камерном театре — городской фестиваль авторской песни «Август» имени Евгения Липовича. Утром 11 августа стартовал забег марафон «Европа — Азия», а с 12:00 до 22:00 пройдет фестиваль Водонапорной башни в Историческом сквере. С 13-го по 17 августа в саду Вайнера пройдет Green Royal Fest. Начало — в 19:00.

С 13-го по 18 августа — Кубок России по парусному спорту. Место — яхт-клуб «Коматек». Время — с 09:00 до 18:00.

С 15-го по 17 августа — спортивный фестиваль «RCC Экстрим» на аллее у КРК «Уралец». Там 17-го выступит российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow, точное время появится позже.

С 15-го по 18 августа пройдет чемпионат России по легкой атлетике, финал серии «Королева российского спорта». Место — СОК «Калининец». Время — 09:00—21:00.

С 16-го по 18 августа состоится Кубок России по лыжероллерам.

С 16-го по 25 августа — фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» на набережной Исети (09:00-21:00). Также на 16 августа намечены открытие памятника Петру Столыпину на площади перед УрГЭУ, концерт Уральского государственного русского оркестра в Историческом сквере и фестиваль духовых оркестров в парке Маяковского. На 18 августа — фестиваль арт-проекта «Бомонд» там же, в ЦПКиО. Основные события запланированы на 17 августа. В парке Маяковского с 9:00 пройдут соревнования по авиамоделизму на радиоуправляемых самолетах;

На Площади 1905 года в 11:00 откроется интерактивно-развлекательная программа под названием «Площадь семьи», настроение мероприятию зададут детские школы искусств;

В 12:30 в Историческом сквере состоится официальная церемония открытия Дня города, участие в ней примут большие семейные династии Екатеринбурга;

В 13:00 там же состоится Городская свадьба с участием 24 пар;

Концертная программа в Историческом сквере продлится с 14:00 до 22:30, хедлайнером станет группа Dabro;

В финале там же на сцену выйдут финалистки XXVII общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» и выступит экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина;

На Октябрьской площади молодежное пространство «Горожане» развернут программу для подростков и студентов;

От проспекта Ленина до улицы Малышева будут организованы площадки для спортивного праздника;

Выставка ретроавтомобилей пройдет на проспекте Ленина с 11:00 до 15:00;

На площадке у дома №8 по улице Горького будут выступать артисты с концертной программой «Битлз с тобой, Екатеринбург!»;

«Ельцин-центр» примет у себя моделей с гала-показом в рамках международной недели моды U`Fashion Lab, это мероприятия пройдет впервые в Екатеринбурге;

Праздник традиционно завершится фейерверком в 22:30 на территории акватории Городского пруда Кроме этого, на площадке RCC Extreme, которую установят возле КРК «Уралец», выступит российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow, точное расписание его выступления появится позже. Там же пройдут соревнования по велосипедному спорту. URA.RU «Программа празднования Дня города достаточно насыщенная. Безусловно, таких празднований, как в прошлом году, не предполагается, однако все равно будет очень интересно. Праздник включает себя и федеральные события, например Чемпионат России по легкой атлетике — это прекрасный подарок к нашему дню рождения со стороны федерации легкой атлетики РФ», — говорил на презентации программы мэр Алексей Орлов. По данным URA.RU, он до 10 августа вел переговоры с меценатами в надежде обогатить программу. «Что-то еще может появиться», — осторожно анонсировал он URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга меняет формат празднования Дня города. Чиновники решили повторить сделанный в 2023-м ход, формально растянув события на неделю. Программа готовится в условиях беспрецедентной экономии: чиновники на совещаниях открыто говорят, что бюджет ограничен — крупный бизнес, стабильно поддерживавший широкое празднование в прежние годы, сосредоточился на собственных проектах. URA.RU рассказывает, чем мэрия планирует удивлять горожан. «Фестивальная неделя» стартовала накануне. В парке Маяковского прошел фестиваль «Лица улиц», в Историческом сквере — День строителя (с концертом «Дискотеки Аварии»), а в Камерном театре — городской фестиваль авторской песни «Август» имени Евгения Липовича. Утром 11 августа стартовал забег марафон «Европа — Азия», а с 12:00 до 22:00 пройдет фестиваль Водонапорной башни в Историческом сквере. Также на 16 августа намечены открытие памятника Петру Столыпину на площади перед УрГЭУ, концерт Уральского государственного русского оркестра в Историческом сквере и фестиваль духовых оркестров в парке Маяковского. На 18 августа — фестиваль арт-проекта «Бомонд» там же, в ЦПКиО. Основные события запланированы на 17 августа. Кроме этого, на площадке RCC Extreme, которую установят возле КРК «Уралец», выступит российский хип-хоп исполнитель Slava Marlow, точное расписание его выступления появится позже. Там же пройдут соревнования по велосипедному спорту. «Программа празднования Дня города достаточно насыщенная. Безусловно, таких празднований, как в прошлом году, не предполагается, однако все равно будет очень интересно. Праздник включает себя и федеральные события, например Чемпионат России по легкой атлетике — это прекрасный подарок к нашему дню рождения со стороны федерации легкой атлетики РФ», — говорил на презентации программы мэр Алексей Орлов. По данным URA.RU, он до 10 августа вел переговоры с меценатами в надежде обогатить программу. «Что-то еще может появиться», — осторожно анонсировал он URA.RU.