Мэр Пинаев предостерег тагильчан от мошенников, которые пишут от его имени

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к жителям с предостережением о росте активности телефонных мошенников. По его словам, неизвестные лица с использованием другого номера телефона ведут переписку от его имени с почетными гражданами и сотрудниками муниципалитета.
«В последнее время от моего имени с другого номера телефона неизвестные лица ведут переписку с почетными гражданами нашего города. Подобные сообщения также получали сотрудники администрации и муниципальных предприятий. Хочу вас предупредить: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников!» — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Мэр призвал горожан быть настороже и не раскрывать личные данные и не переводить деньги незнакомцам. Пинаев подчеркнул, что в случае получения подозрительных сообщений необходимо связаться напрямую с ним или обратиться в правоохранительные органы для проверки информации и принятия соответствующих мер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!