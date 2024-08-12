12 августа 2024

Мэр Пинаев предостерег тагильчан от мошенников, которые пишут от его имени

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Пресс-конференция Владислава Пинаева. Екатеринбург, пинаев владислав
Владислав Пинаев призвал горожан не раскрывать личные данные незнакомцам (фото из архива) Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к жителям с предостережением о росте активности телефонных мошенников. По его словам, неизвестные лица с использованием другого номера телефона ведут переписку от его имени с почетными гражданами и сотрудниками муниципалитета.

«В последнее время от моего имени с другого номера телефона неизвестные лица ведут переписку с почетными гражданами нашего города. Подобные сообщения также получали сотрудники администрации и муниципальных предприятий. Хочу вас предупредить: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников!» — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр призвал горожан быть настороже и не раскрывать личные данные и не переводить деньги незнакомцам. Пинаев подчеркнул, что в случае получения подозрительных сообщений необходимо связаться напрямую с ним или обратиться в правоохранительные органы для проверки информации и принятия соответствующих мер.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к жителям с предостережением о росте активности телефонных мошенников. По его словам, неизвестные лица с использованием другого номера телефона ведут переписку от его имени с почетными гражданами и сотрудниками муниципалитета. «В последнее время от моего имени с другого номера телефона неизвестные лица ведут переписку с почетными гражданами нашего города. Подобные сообщения также получали сотрудники администрации и муниципальных предприятий. Хочу вас предупредить: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников!» — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр призвал горожан быть настороже и не раскрывать личные данные и не переводить деньги незнакомцам. Пинаев подчеркнул, что в случае получения подозрительных сообщений необходимо связаться напрямую с ним или обратиться в правоохранительные органы для проверки информации и принятия соответствующих мер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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