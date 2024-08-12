Происшествия Мэр Пинаев предостерег тагильчан от мошенников, которые пишут от его имени 12 августа 2024 в 23:38 Размер текста - 17 + Владислав Пинаев призвал горожан не раскрывать личные данные незнакомцам (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к жителям с предостережением о росте активности телефонных мошенников. По его словам, неизвестные лица с использованием другого номера телефона ведут переписку от его имени с почетными гражданами и сотрудниками муниципалитета. «В последнее время от моего имени с другого номера телефона неизвестные лица ведут переписку с почетными гражданами нашего города. Подобные сообщения также получали сотрудники администрации и муниципальных предприятий. Хочу вас предупредить: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников!» — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр призвал горожан быть настороже и не раскрывать личные данные и не переводить деньги незнакомцам. Пинаев подчеркнул, что в случае получения подозрительных сообщений необходимо связаться напрямую с ним или обратиться в правоохранительные органы для проверки информации и принятия соответствующих мер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к жителям с предостережением о росте активности телефонных мошенников. По его словам, неизвестные лица с использованием другого номера телефона ведут переписку от его имени с почетными гражданами и сотрудниками муниципалитета. «В последнее время от моего имени с другого номера телефона неизвестные лица ведут переписку с почетными гражданами нашего города. Подобные сообщения также получали сотрудники администрации и муниципальных предприятий. Хочу вас предупредить: будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников!» — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр призвал горожан быть настороже и не раскрывать личные данные и не переводить деньги незнакомцам. Пинаев подчеркнул, что в случае получения подозрительных сообщений необходимо связаться напрямую с ним или обратиться в правоохранительные органы для проверки информации и принятия соответствующих мер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям