Baza: МВД заведет дело на итальянцев за репортаж из Курской области

МВД России намерено инициировать уголовное дело против итальянских журналистов Стефании Баттистини и Симоне Траини за съемку репортажа в Курской области. Возможное обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы по статье 322 УК РФ.
«Речь идет об уголовке по статье 322 УК РФ „Незаконное пересечение государственной границы“», — передает telegram-канал Baza. Репортаж привлек внимание из-за предполагаемого нарушения границы журналистами Стефанией Баттистини и Симоне Траини в ходе его подготовки.
Сюжет репортеров был показан на канале TG1. В нем демонстрировали поврежденную украинскую технику у границы и общение с жителями Суджи.
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