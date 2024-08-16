Baza: МВД заведет дело на итальянцев за репортаж из Курской области

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Здания, жанры. Москва, мвд, мвд рф, министерство внутренних дел
Итальянских журналистов хотят привлечь к ответственности за репортаж в Курской области Фото:
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МВД России намерено инициировать уголовное дело против итальянских журналистов Стефании Баттистини и Симоне Траини за съемку репортажа в Курской области. Возможное обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы по статье 322 УК РФ.

«Речь идет об уголовке по статье 322 УК РФ „Незаконное пересечение государственной границы“», — передает telegram-канал Baza. Репортаж привлек внимание из-за предполагаемого нарушения границы журналистами Стефанией Баттистини и Симоне Траини в ходе его подготовки.

Сюжет репортеров был показан на канале TG1. В нем демонстрировали поврежденную украинскую технику у границы и общение с жителями Суджи.

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МВД России намерено инициировать уголовное дело против итальянских журналистов Стефании Баттистини и Симоне Траини за съемку репортажа в Курской области. Возможное обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы по статье 322 УК РФ. «Речь идет об уголовке по статье 322 УК РФ „Незаконное пересечение государственной границы“», — передает telegram-канал Baza. Репортаж привлек внимание из-за предполагаемого нарушения границы журналистами Стефанией Баттистини и Симоне Траини в ходе его подготовки. Сюжет репортеров был показан на канале TG1. В нем демонстрировали поврежденную украинскую технику у границы и общение с жителями Суджи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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