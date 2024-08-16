В мире Европа Baza: МВД заведет дело на итальянцев за репортаж из Курской области 16 августа 2024 в 11:31 Размер текста - 17 + Итальянских журналистов хотят привлечь к ответственности за репортаж в Курской области Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ МВД России намерено инициировать уголовное дело против итальянских журналистов Стефании Баттистини и Симоне Траини за съемку репортажа в Курской области. Возможное обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы по статье 322 УК РФ. «Речь идет об уголовке по статье 322 УК РФ „Незаконное пересечение государственной границы“», — передает telegram-канал Baza. Репортаж привлек внимание из-за предполагаемого нарушения границы журналистами Стефанией Баттистини и Симоне Траини в ходе его подготовки. Сюжет репортеров был показан на канале TG1. В нем демонстрировали поврежденную украинскую технику у границы и общение с жителями Суджи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! МВД России намерено инициировать уголовное дело против итальянских журналистов Стефании Баттистини и Симоне Траини за съемку репортажа в Курской области. Возможное обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы по статье 322 УК РФ. «Речь идет об уголовке по статье 322 УК РФ „Незаконное пересечение государственной границы“», — передает telegram-канал Baza. Репортаж привлек внимание из-за предполагаемого нарушения границы журналистами Стефанией Баттистини и Симоне Траини в ходе его подготовки. Сюжет репортеров был показан на канале TG1. В нем демонстрировали поврежденную украинскую технику у границы и общение с жителями Суджи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям