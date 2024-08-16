Солдата, который сжег украинскую БМП на глазах ВСУ, наградят

16 августа 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Солдата РФ, который сжег украинскую БМП под Курском, представят к награде Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российского военнослужащего наградят за сожжение украинской БМП в Курской области. Он сделал это на глазах у бойцов Вооруженных сил Украины. «Российского солдата, который сжег украинскую БМП под носом у бойцов ВСУ, представят к награде», — передает Life . Там добавили, что технику удалось ликвидировать солдату-срочнику с позывным «Армян». По данным издания, БМП обнаружил оператор дрона. В этот момент украинские военные прятались в лесу от ВС РФ, не заглушив технику. Солдат самостоятельно принял решение доехать до машины и сжечь ее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российского военнослужащего наградят за сожжение украинской БМП в Курской области. Он сделал это на глазах у бойцов Вооруженных сил Украины. «Российского солдата, который сжег украинскую БМП под носом у бойцов ВСУ, представят к награде», — передает Life. Там добавили, что технику удалось ликвидировать солдату-срочнику с позывным «Армян». По данным издания, БМП обнаружил оператор дрона. В этот момент украинские военные прятались в лесу от ВС РФ, не заглушив технику. Солдат самостоятельно принял решение доехать до машины и сжечь ее.