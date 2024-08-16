Солдата, который сжег украинскую БМП на глазах ВСУ, наградят

Солдата РФ, который сжег украинскую БМП под Курском, представят к награде
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российского военнослужащего наградят за сожжение украинской БМП в Курской области. Он сделал это на глазах у бойцов Вооруженных сил Украины.
«Российского солдата, который сжег украинскую БМП под носом у бойцов ВСУ, представят к награде», — передает
По данным издания, БМП обнаружил оператор дрона. В этот момент украинские военные прятались в лесу от ВС РФ, не заглушив технику. Солдат самостоятельно принял решение доехать до машины и сжечь ее.
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