Солдата, который сжег украинскую БМП на глазах ВСУ, наградят

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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, сша, всу, Брэдли,  stock, M2 Bradley
Солдата РФ, который сжег украинскую БМП под Курском, представят к награде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российского военнослужащего наградят за сожжение украинской БМП в Курской области. Он сделал это на глазах у бойцов Вооруженных сил Украины.

«Российского солдата, который сжег украинскую БМП под носом у бойцов ВСУ, представят к награде», — передает Life. Там добавили, что технику удалось ликвидировать солдату-срочнику с позывным «Армян».

По данным издания, БМП обнаружил оператор дрона. В этот момент украинские военные прятались в лесу от ВС РФ, не заглушив технику. Солдат самостоятельно принял решение доехать до машины и сжечь ее.

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Российского военнослужащего наградят за сожжение украинской БМП в Курской области. Он сделал это на глазах у бойцов Вооруженных сил Украины. «Российского солдата, который сжег украинскую БМП под носом у бойцов ВСУ, представят к награде», — передает Life. Там добавили, что технику удалось ликвидировать солдату-срочнику с позывным «Армян». По данным издания, БМП обнаружил оператор дрона. В этот момент украинские военные прятались в лесу от ВС РФ, не заглушив технику. Солдат самостоятельно принял решение доехать до машины и сжечь ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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