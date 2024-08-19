Беременная женщина погибла в Донецке при обстреле ВСУ

Беременная женщина погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«В Петровском районе Донецка в результате применения противником ствольной артиллерии на остановке общественного транспорта по улице Добровольского погибла беременная женщина 1990 года рождения», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что также пострадали десять мирных жителей, включая двух детей.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден автобус. ВСУ совершили четыре вооруженные атаки, выпустив около 10 снарядов из 155-мм артиллерии, заключил Пушилин.
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