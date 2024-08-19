Беременная женщина погибла в Донецке при обстреле ВСУ

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Всем пострадавшим от обстрела ВСУ оказывается помощь, заявил Пушилин
Всем пострадавшим от обстрела ВСУ оказывается помощь, заявил Пушилин Фото:

Беременная женщина погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«В Петровском районе Донецка в результате применения противником ствольной артиллерии на остановке общественного транспорта по улице Добровольского погибла беременная женщина 1990 года рождения», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что также пострадали десять мирных жителей, включая двух детей.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден автобус. ВСУ совершили четыре вооруженные атаки, выпустив около 10 снарядов из 155-мм артиллерии, заключил Пушилин.

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Беременная женщина погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. «В Петровском районе Донецка в результате применения противником ствольной артиллерии на остановке общественного транспорта по улице Добровольского погибла беременная женщина 1990 года рождения», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что также пострадали десять мирных жителей, включая двух детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден автобус. ВСУ совершили четыре вооруженные атаки, выпустив около 10 снарядов из 155-мм артиллерии, заключил Пушилин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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