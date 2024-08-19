Артиллеристы дивизии «Уральская броня» поблагодарили челябинское отделение Народного фронта за гуманитарную помощь в виде электростанций. Об этом URA.RU 19 августа сообщили в региональном ОНФ.
«Зенитчики дивизии „Уральская броня“ передали привет южноуральцам. Один из бойцов выразил благодарность Народному фронту за переданные портативные электростанции», — сообщили в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область».
Как уточняется, для «Уральской брони» были приобретены две портативные электростанции. Благодаря такой гуманитарной помощи бойцы могут зарядить радиостанции. Также у них теперь есть свет и связь.
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