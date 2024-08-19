19 августа 2024

Зенитчики из зоны СВО поблагодарили челябинский Народный фронт за гумпомощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря "Народному фронту" у бойцов СВО появилось электричество
Благодаря "Народному фронту" у бойцов СВО появилось электричество Фото:

Артиллеристы дивизии «Уральская броня» поблагодарили челябинское отделение Народного фронта за гуманитарную помощь в виде электростанций. Об этом URA.RU 19 августа сообщили в региональном ОНФ.

«Зенитчики дивизии „Уральская броня“ передали привет южноуральцам. Один из бойцов выразил благодарность Народному фронту за переданные портативные электростанции», — сообщили в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область».

Как уточняется, для «Уральской брони» были приобретены две портативные электростанции. Благодаря такой гуманитарной помощи бойцы могут зарядить радиостанции. Также у них теперь есть свет и связь.

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Артиллеристы дивизии «Уральская броня» поблагодарили челябинское отделение Народного фронта за гуманитарную помощь в виде электростанций. Об этом URA.RU 19 августа сообщили в региональном ОНФ. «Зенитчики дивизии „Уральская броня“ передали привет южноуральцам. Один из бойцов выразил благодарность Народному фронту за переданные портативные электростанции», — сообщили в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». Как уточняется, для «Уральской брони» были приобретены две портативные электростанции. Благодаря такой гуманитарной помощи бойцы могут зарядить радиостанции. Также у них теперь есть свет и связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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