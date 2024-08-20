Свердловскую область зальет сильными дождями

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Ливень. Курган, погода, ураган, ливень, дождь
В регионе будут ливни Фото:

В Свердловской области 21 августа ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности во время непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 21 августа в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни. Будьте бдительны», — следует из сообщения.

Свердловчан просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и занятия экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».

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В Свердловской области 21 августа ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности во время непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 21 августа в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни. Будьте бдительны», — следует из сообщения. Свердловчан просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и занятия экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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