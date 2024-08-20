Свердловскую область зальет сильными дождями

В регионе будут ливни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области 21 августа ожидаются сильные дожди. Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности во время непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 21 августа в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни. Будьте бдительны», — следует из сообщения.

Свердловчан просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, от выездов на охоту, рыбалку и занятия экстремальными видами отдыха на период действия предупреждения. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» или «112».