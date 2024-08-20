В Челябинске жигули разбилась о мост, перекрыв движение трамваев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за разбитой жигули движение трамваев закрыто в обе стороны
Из-за разбитой жигули движение трамваев закрыто в обе стороны Фото:

В Ленинском районе Челябинска под мостом произошло ДТП. Автомобиль врезался в мостовую опору и перекрыл движение трамваев, сообщается в telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия».

«Стоит движение по трамвайной линии под мостами КБС. Машина въехала в опору моста», — говорится в сообщении.

О пострадавших в аварии не сообщалось. Уточняется, что движение перекрыто в оба направления. Проезд организован с улицы Первой Пятилетки на Горького до ЧЭМК, ЧГРЭС следом до Российской и автовокзала.

Агентство URA.RU обратилось в городскую ГАИ за комментарием. Ответ будет опубликован после получения.

Из-за столкновения сильно смялась передняя часть авто
Из-за столкновения сильно смялась передняя часть авто
Фото:

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В Ленинском районе Челябинска под мостом произошло ДТП. Автомобиль врезался в мостовую опору и перекрыл движение трамваев, сообщается в telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия». «Стоит движение по трамвайной линии под мостами КБС. Машина въехала в опору моста», — говорится в сообщении. О пострадавших в аварии не сообщалось. Уточняется, что движение перекрыто в оба направления. Проезд организован с улицы Первой Пятилетки на Горького до ЧЭМК, ЧГРЭС следом до Российской и автовокзала. Агентство URA.RU обратилось в городскую ГАИ за комментарием. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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