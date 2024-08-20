В Ленинском районе Челябинска под мостом произошло ДТП. Автомобиль врезался в мостовую опору и перекрыл движение трамваев, сообщается в telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия».
«Стоит движение по трамвайной линии под мостами КБС. Машина въехала в опору моста», — говорится в сообщении.
О пострадавших в аварии не сообщалось. Уточняется, что движение перекрыто в оба направления. Проезд организован с улицы Первой Пятилетки на Горького до ЧЭМК, ЧГРЭС следом до Российской и автовокзала.
Агентство URA.RU обратилось в городскую ГАИ за комментарием. Ответ будет опубликован после получения.
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