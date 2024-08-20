В Екатеринбурге произошло уникальное событие: молодая женщина, страдающая муковисцидозом и проходящая таргетную терапию, родила здорового ребенка. Этот случай стал первым в России, когда мама с таким редким заболеванием смогла благополучно выносить и родить малыша во время лечения. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«В перинатальном центре Областной детской клинической больницы (ОДКБ) произошло знаменательное событие: родился малыш, который стал первым в России ребенком, рожденным от женщины с муковисцидозом, проходящей таргетную терапию. Молодая мама, несмотря на свое неизлечимое заболевание и прием дорогостоящих лекарств, которые обычно снижают шансы на зачатие, смогла успешно выносить и родить здорового ребенка. Диагноз муковисцидоз был установлен у женщины еще в детстве», — говорится в сообщении ДИПа.
Муковисцидз — системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желез внешней секреции, тяжелыми нарушениями функций органов дыхания. Впервые муковисцидоз был признан отдельной нозологией в 1938 году.
Еще 15 лет назад диагноз муковисцидоз означал для пациентов серьезные ограничения и сокращение продолжительности жизни. В Свердловской области поддержка пациентов с муковисцидозом осуществляется при активном участии ОДКБ и общественной организации «Право на жизнь».
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