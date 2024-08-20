Свердловчанка с редким диагнозом первой в России родила здорового ребенка. Фото

В Екатеринбурге женщина, страдающая муковисцидозом, родила здорового малыша

21 августа 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Женщина смогла благополучно выносить и родить малыша (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге произошло уникальное событие: молодая женщина, страдающая муковисцидозом и проходящая таргетную терапию, родила здорового ребенка. Этот случай стал первым в России, когда мама с таким редким заболеванием смогла благополучно выносить и родить малыша во время лечения. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В перинатальном центре Областной детской клинической больницы (ОДКБ) произошло знаменательное событие: родился малыш, который стал первым в России ребенком, рожденным от женщины с муковисцидозом, проходящей таргетную терапию. Молодая мама, несмотря на свое неизлечимое заболевание и прием дорогостоящих лекарств, которые обычно снижают шансы на зачатие, смогла успешно выносить и родить здорового ребенка. Диагноз муковисцидоз был установлен у женщины еще в детстве», — говорится в сообщении ДИПа. Муковисцидз — системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желез внешней секреции, тяжелыми нарушениями функций органов дыхания. Впервые муковисцидоз был признан отдельной нозологией в 1938 году. Еще 15 лет назад диагноз муковисцидоз означал для пациентов серьезные ограничения и сокращение продолжительности жизни. В Свердловской области поддержка пациентов с муковисцидозом осуществляется при активном участии ОДКБ и общественной организации «Право на жизнь». Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге произошло уникальное событие: молодая женщина, страдающая муковисцидозом и проходящая таргетную терапию, родила здорового ребенка. Этот случай стал первым в России, когда мама с таким редким заболеванием смогла благополучно выносить и родить малыша во время лечения. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «В перинатальном центре Областной детской клинической больницы (ОДКБ) произошло знаменательное событие: родился малыш, который стал первым в России ребенком, рожденным от женщины с муковисцидозом, проходящей таргетную терапию. Молодая мама, несмотря на свое неизлечимое заболевание и прием дорогостоящих лекарств, которые обычно снижают шансы на зачатие, смогла успешно выносить и родить здорового ребенка. Диагноз муковисцидоз был установлен у женщины еще в детстве», — говорится в сообщении ДИПа. Муковисцидз — системное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желез внешней секреции, тяжелыми нарушениями функций органов дыхания. Впервые муковисцидоз был признан отдельной нозологией в 1938 году. Еще 15 лет назад диагноз муковисцидоз означал для пациентов серьезные ограничения и сокращение продолжительности жизни. В Свердловской области поддержка пациентов с муковисцидозом осуществляется при активном участии ОДКБ и общественной организации «Право на жизнь».