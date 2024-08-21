Дети из сел под Челябинском не пошли в садик из-за роста ценника от застройщика

21 августа 2024 в 17:47 Размер текста - 17 +

Новый пустой детский сад ждет выкупа по обновленной цене застройщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Малыши из ряда поселков Сосновского района около Челябинска не пошли в новый детский сад из-за роста стоимости готового объекта, которую застройщик предоставил для выкупа муниципалитету. В результате почти 300 миллионов рублей, уже выделенных минобразования региона на эти цели, не хватило для покупки садика. Об этом рассказал URA.RU глава Сосновского района Евгений Ваганов. «Обращаюсь от лица жителей поселков, прилегающих к селу Кременкуль, со следующей проблемой. В ЖК „Голос L-town“ почти год простаивает новый детский сад. Администрация его не выкупает и не запускает», — сообщают жители поселков. Многие из них готовы были пойти в новый садик еще год назад. Как рассказал глава Сосновского района Евгений Ваганов, информация о необходимости покупки детского сада в поселке Терема на Менделеева, 3 была отправлена еще в 2023 году в региональный минобразования. Новый садик мог бы вместить 230 ребятишек, но для этого нужно было заплатить застройщику 297 миллионов рублей. «В соответствии с Законом Челябинской области от 27.12.2023 № 992 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бюджету Сосновского района была выделена субсидия на приобретение здания под размещение дошкольной организации в поселке Терема в размере 297 миллионов рублей. ООО «Специализированный застройщик «Голос. Новый город» 26 декабря 2023 года ввел объект в эксплуатацию, право собственности на нежилое здание зарегистрировано 12 января 2024 года», — рассказал URA.RU Ваганов. А 25 января застройщик сообщил в администрацию Сосновского района об изменении стоимости детского сада. Муниципалитету предлагалось выкупить его уже за 325 миллионов рублей. Здание подверглось оценке, которая показала, что стоимость объекта выросла из-за учеличения цены на стройматериалы, услуги и ресурсы. «Для завершения процедуры выкупа детского сада в поселке Терема необходимо увеличение финансирования в размере 31 миллиона 391 тысячи 280 рублей. Администрация Сосновского района обратилась в минобразования для получения дополнительных средств. После этого здание детского сада будет выкуплено», — подчеркнул Ваганов. URA.RU направило запрос в пресс-службу минобразования региона. Комментарий по вопросу выкупа здания детского сада обещали прислать чуть позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Малыши из ряда поселков Сосновского района около Челябинска не пошли в новый детский сад из-за роста стоимости готового объекта, которую застройщик предоставил для выкупа муниципалитету. В результате почти 300 миллионов рублей, уже выделенных минобразования региона на эти цели, не хватило для покупки садика. Об этом рассказал URA.RU глава Сосновского района Евгений Ваганов. «Обращаюсь от лица жителей поселков, прилегающих к селу Кременкуль, со следующей проблемой. В ЖК „Голос L-town“ почти год простаивает новый детский сад. Администрация его не выкупает и не запускает», — сообщают жители поселков. Многие из них готовы были пойти в новый садик еще год назад. Как рассказал глава Сосновского района Евгений Ваганов, информация о необходимости покупки детского сада в поселке Терема на Менделеева, 3 была отправлена еще в 2023 году в региональный минобразования. Новый садик мог бы вместить 230 ребятишек, но для этого нужно было заплатить застройщику 297 миллионов рублей. «В соответствии с Законом Челябинской области от 27.12.2023 № 992 «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» бюджету Сосновского района была выделена субсидия на приобретение здания под размещение дошкольной организации в поселке Терема в размере 297 миллионов рублей. ООО «Специализированный застройщик «Голос. Новый город» 26 декабря 2023 года ввел объект в эксплуатацию, право собственности на нежилое здание зарегистрировано 12 января 2024 года», — рассказал URA.RU Ваганов. А 25 января застройщик сообщил в администрацию Сосновского района об изменении стоимости детского сада. Муниципалитету предлагалось выкупить его уже за 325 миллионов рублей. Здание подверглось оценке, которая показала, что стоимость объекта выросла из-за учеличения цены на стройматериалы, услуги и ресурсы. «Для завершения процедуры выкупа детского сада в поселке Терема необходимо увеличение финансирования в размере 31 миллиона 391 тысячи 280 рублей. Администрация Сосновского района обратилась в минобразования для получения дополнительных средств. После этого здание детского сада будет выкуплено», — подчеркнул Ваганов. URA.RU направило запрос в пресс-службу минобразования региона. Комментарий по вопросу выкупа здания детского сада обещали прислать чуть позже.