«Грозят увольнениями»: чиновники срочно обзванивают военнообязанных свердловчан

Свердловских чиновников привлекли к набору контрактников для Минобороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее власти региона подняли выплаты для новобранцев Фото:

К поиску желающих заключить контракт с Минобороны РФ свердловчан привлекли чиновников. Они, как стало известно URA.RU, обзванивают граждан, находящихся в запасе.

«Военкомат предоставил данные, сейчас сотрудники городских администраций информируют людей, что у них есть возможность вступить в ряды ВС РФ. Рассказывают также о финансовой стороне вопроса», — поделился источник в одном из муниципалитетов. Его слова подтвердил статусный чиновник из другого города. По его словам, набор контрактников сейчас — едва ли не самая обсуждаемая во власти тема.

«Наш регион по этому показателю по-прежнему отстающий (впервые об этом URA.RU сообщило в апреле — прим. ред.). Руководители на совещаниях кричат, грозят — в том числе мэрам — персональной ответственностью, увольнениями», — поделился собеседник. В Екатеринбурге, по данным URA.RU, такими прозвонами заняты районные администрации.

Ранее URA.RU рассказывало, что агитационно-пропагандистскую работу также проводят сотрудники полиции и Федеральной службы судебных приставов. Заняты ею и сами военкоматы. Вот как комментировали там ранее: «Работа по агитации поступления на военную службу по контракту ведется разными способами. В том числе и с помощью обзвона потенциальных кандидатов».

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К поиску желающих заключить контракт с Минобороны РФ свердловчан привлекли чиновников. Они, как стало известно URA.RU, обзванивают граждан, находящихся в запасе. «Военкомат предоставил данные, сейчас сотрудники городских администраций информируют людей, что у них есть возможность вступить в ряды ВС РФ. Рассказывают также о финансовой стороне вопроса», — поделился источник в одном из муниципалитетов. Его слова подтвердил статусный чиновник из другого города. По его словам, набор контрактников сейчас — едва ли не самая обсуждаемая во власти тема. «Наш регион по этому показателю по-прежнему отстающий (впервые об этом URA.RU сообщило в апреле — прим. ред.). Руководители на совещаниях кричат, грозят — в том числе мэрам — персональной ответственностью, увольнениями», — поделился собеседник. В Екатеринбурге, по данным URA.RU, такими прозвонами заняты районные администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что агитационно-пропагандистскую работу также проводят сотрудники полиции и Федеральной службы судебных приставов. Заняты ею и сами военкоматы. Вот как комментировали там ранее: «Работа по агитации поступления на военную службу по контракту ведется разными способами. В том числе и с помощью обзвона потенциальных кандидатов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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