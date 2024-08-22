22 августа 2024

Женщине провели необычную операцию на лице из-за плоскоклеточного рака

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
Помочь женщине вызвался кандидат медицинских наук, пластический, челюстно-лицевой хирург Артем Бакушев Фото:

Пенсионерке из Новокузнецка пластический хирург удалил опухоль на щеке, которая мешала ей нормально жить и разговаривать. Образование на лице было последствием перенесенного онкологического заболевания, поделилась переживаниями 59-летняя Вера Моор.

«У меня во рту появилась язвочка, как будто щеку прикусила. Она долго не заживала. После обследований у меня диагностировали плоскоклеточный рак. Мне удалили щеку, и чтобы сделать новую, вырезали часть кожи с груди и пересадили на лицо. Уголок рта восстановить не удалось», — рассказала Вера Петровна «Комсомольской правде».

Пенсионерке круглогодично пришлось носить маску, чтобы не пугать окружающих. Еда постоянно вываливалась изо рта, а пить приходилось через трубочку.

Тогда на свою помощь предложил хирург Артем Бакушев. «Была проведена реконструкция мягких тканей щечной области и угла рта. Операция длилась около часа. Мы уменьшили „лоскут“ в размерах, а благодаря корректировке уголка, рот сейчас полностью закрывается», — пояснил врач.

Ранее URA.RU писало о жительнице Ростовской области, которая обратилась к врачу с жалобами на слабость и усталость. После обследования у нее нашли эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями. Ранее российские врачи обнаружили редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи, напоминает телеканал 360.

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Пенсионерке из Новокузнецка пластический хирург удалил опухоль на щеке, которая мешала ей нормально жить и разговаривать. Образование на лице было последствием перенесенного онкологического заболевания, поделилась переживаниями 59-летняя Вера Моор. «У меня во рту появилась язвочка, как будто щеку прикусила. Она долго не заживала. После обследований у меня диагностировали плоскоклеточный рак. Мне удалили щеку, и чтобы сделать новую, вырезали часть кожи с груди и пересадили на лицо. Уголок рта восстановить не удалось», — рассказала Вера Петровна «Комсомольской правде». Пенсионерке круглогодично пришлось носить маску, чтобы не пугать окружающих. Еда постоянно вываливалась изо рта, а пить приходилось через трубочку. Тогда на свою помощь предложил хирург Артем Бакушев. «Была проведена реконструкция мягких тканей щечной области и угла рта. Операция длилась около часа. Мы уменьшили „лоскут“ в размерах, а благодаря корректировке уголка, рот сейчас полностью закрывается», — пояснил врач. Ранее URA.RU писало о жительнице Ростовской области, которая обратилась к врачу с жалобами на слабость и усталость. После обследования у нее нашли эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями. Ранее российские врачи обнаружили редкое заболевание сразу у трех поколений одной семьи, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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