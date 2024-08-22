Женщине провели необычную операцию на лице из-за плоскоклеточного рака

Пенсионерке из Новокузнецка пластический хирург удалил опухоль на щеке, которая мешала ей нормально жить и разговаривать. Образование на лице было последствием перенесенного онкологического заболевания, поделилась переживаниями 59-летняя Вера Моор.
«У меня во рту появилась язвочка, как будто щеку прикусила. Она долго не заживала. После обследований у меня диагностировали плоскоклеточный рак. Мне удалили щеку, и чтобы сделать новую, вырезали часть кожи с груди и пересадили на лицо. Уголок рта восстановить не удалось», — рассказала Вера Петровна «Комсомольской правде».
Пенсионерке круглогодично пришлось носить маску, чтобы не пугать окружающих. Еда постоянно вываливалась изо рта, а пить приходилось через трубочку.
Тогда на свою помощь предложил хирург Артем Бакушев. «Была проведена реконструкция мягких тканей щечной области и угла рта. Операция длилась около часа. Мы уменьшили „лоскут“ в размерах, а благодаря корректировке уголка, рот сейчас полностью закрывается», — пояснил врач.
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