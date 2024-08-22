22 августа 2024

Прокуратура проверит качество пищи в челябинском лагере после жалоб на просрочку

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, школьная столовая, столовая
Дети в лагере пожаловались на просроченные продукты Фото:

После жалоб сотрудников на просроченные продукты начата прокурорская проверка детского лагеря «Солнечная поляна» в поселке Каштак Сосновского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Сосновского района организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о нарушениях законодательства при организации питания несовершеннолетних в МАУ детский оздоровительный лагерь „Солнечная поляна“ Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. На просроченные продукты питания — плесень на йогуртах и кексах, старые макароны — пожаловался один из сотрудников лагеря.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль. Ранее двух вожатых лагеря укусила гадюка.

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После жалоб сотрудников на просроченные продукты начата прокурорская проверка детского лагеря «Солнечная поляна» в поселке Каштак Сосновского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокуратура Сосновского района организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о нарушениях законодательства при организации питания несовершеннолетних в МАУ детский оздоровительный лагерь „Солнечная поляна“ Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. На просроченные продукты питания — плесень на йогуртах и кексах, старые макароны — пожаловался один из сотрудников лагеря. В пресс-службе ведомства уточнили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль. Ранее двух вожатых лагеря укусила гадюка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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