Прокуратура проверит качество пищи в челябинском лагере после жалоб на просрочку

После жалоб сотрудников на просроченные продукты начата прокурорская проверка детского лагеря «Солнечная поляна» в поселке Каштак Сосновского района. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Прокуратура Сосновского района организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о нарушениях законодательства при организации питания несовершеннолетних в МАУ детский оздоровительный лагерь „Солнечная поляна“ Челябинска», — уточнили в пресс-службе ведомства. На просроченные продукты питания — плесень на йогуртах и кексах, старые макароны — пожаловался один из сотрудников лагеря.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль. Ранее двух вожатых лагеря укусила гадюка.
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