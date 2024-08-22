Сотрудников челябинского детского лагеря покусала гадюка

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Гадюку часто путают с ужом (на фото) или полозом Фото:

В детском лагере «Солнечная поляна» в челябинском Каштаке произошло ЧП: двух сотрудников укусила гадюка. Инцидент подтвердил заместитель директора учреждения Егор Конышев.

«Двое наших сотрудников, совершеннолетних, сами обнаружили змею в лесу, взяли в руки, чтобы сфотографироваться. Сначала она укусила одного, потом второй решил помочь другу, и она укусила и его», — цитирует слова Конышева сайт «74.ру».

Конышев отметил, что состояние пострадавших стабильное, один из них уже вернулся к работе. Он предположил, что сотрудники могли принять за гадюку черного полоза, который не является ядовитой змеей. Также гадюку часто путают с ужом, который отличается от ядовитого собрата желтыми пятнами на голове.

Весной после того, как в регионе активизировались ядовитые змеи, челябинцам рассказали алгоритм действий после укуса гадюки. О том, что нужно делать в первую очередь, а что категорически нельзя, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.

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В детском лагере «Солнечная поляна» в челябинском Каштаке произошло ЧП: двух сотрудников укусила гадюка. Инцидент подтвердил заместитель директора учреждения Егор Конышев. «Двое наших сотрудников, совершеннолетних, сами обнаружили змею в лесу, взяли в руки, чтобы сфотографироваться. Сначала она укусила одного, потом второй решил помочь другу, и она укусила и его», — цитирует слова Конышева сайт «74.ру». Конышев отметил, что состояние пострадавших стабильное, один из них уже вернулся к работе. Он предположил, что сотрудники могли принять за гадюку черного полоза, который не является ядовитой змеей. Также гадюку часто путают с ужом, который отличается от ядовитого собрата желтыми пятнами на голове. Весной после того, как в регионе активизировались ядовитые змеи, челябинцам рассказали алгоритм действий после укуса гадюки. О том, что нужно делать в первую очередь, а что категорически нельзя, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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