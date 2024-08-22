Сотрудников челябинского детского лагеря покусала гадюка

В детском лагере «Солнечная поляна» в челябинском Каштаке произошло ЧП: двух сотрудников укусила гадюка. Инцидент подтвердил заместитель директора учреждения Егор Конышев.
«Двое наших сотрудников, совершеннолетних, сами обнаружили змею в лесу, взяли в руки, чтобы сфотографироваться. Сначала она укусила одного, потом второй решил помочь другу, и она укусила и его», — цитирует слова Конышева сайт «74.ру».
Конышев отметил, что состояние пострадавших стабильное, один из них уже вернулся к работе. Он предположил, что сотрудники могли принять за гадюку черного полоза, который не является ядовитой змеей. Также гадюку часто путают с ужом, который отличается от ядовитого собрата желтыми пятнами на голове.
Весной после того, как в регионе активизировались ядовитые змеи, челябинцам рассказали алгоритм действий после укуса гадюки. О том, что нужно делать в первую очередь, а что категорически нельзя, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава.
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