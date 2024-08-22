Обвиняемый в коррупции челябинский экс-сотрудник ГАИ остался в СИЗО

Бывший госинспектор ГАИ из Усть-Катава (Челябинская область) Алексей Шкерин, обвиняемый в коррупции, 23 августа пытался оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда, его оставили под стражей до 6 сентября.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемого Алексея Шкерина. Постановление Ашинского городского суда, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 6 сентября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Адвокат Шкерина просил суд назначить своему подзащитному более мягкую меру пресечения. Такой, по его мнению, мог бы стать домашний арест или любая другая, не связанная с изоляцией от общества.
Шкерин попал под следствие в январе 2023 года. Его, как и представителя автошколы, подозревали в принятии взяток с учеников. По версии следствия, за деньги Шкерин проставил как минимум трем ученикам отметки о сдаче экзамена на право управления транспортным средством.
Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности МВД. В отношении Шкерина была проведена проверка, в результате которой он был уволен по отрицательным основаниям. Руководство главка занимает принципиальную позицию в данном вопросе: тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!