Генпрокуратура заставила руководство детсада из ХМАО сделать перерасчет отпускных сотрудникам

Генпрокуратура России провела проверку в детском саду «Колокольчик» Когалыма (ХМАО) и обнаружила нарушения трудового законодательства. Надзорный орган привлек к ответственности должностных лиц в администрации города и заведующего детсадом, а педагогам сделали перерасчет отпускных.
«По результатам прокурорской проверки, проведенной в МАДОУ „Колокольчик“ Когалыма, заведующая детсадом привлечена к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц. В результате прокурорского вмешательства размер выплаты педагогам к отпуску увеличен до одного оклада, 130 работникам учреждения произведен перерасчет на общую сумму более 2,2 млн. рублей», — сообщила Генпрокуратура РФ на официальном сайте.
Педагоги детского сада «Колокольчик» пожаловались в прокуратуру на нарушение трудовых прав. Надзорное ведомство сообщило о инциденте врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку, чтобы не допустить подобные нарушения в других муниципалитетах Югры.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники следственного комитета Когалыма (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту растраты бюджетных средств администрацией одного из детских садов города. Заведующая дошкольного учреждения и ее заместитель похитили порядка 1,7 миллиона рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам.
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