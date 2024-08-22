22 августа 2024

Генпрокуратура заставила руководство детсада из ХМАО сделать перерасчет отпускных сотрудникам

Педагоги из ХМАО пожаловались в Генпрокуратуру на нарушения в детском саду
© Служба новостей «URA.RU»
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После вмешательства Генпрокуратуры заведующая детсадом из Когалыма пересчитала педагогам отпускные
После вмешательства Генпрокуратуры заведующая детсадом из Когалыма пересчитала педагогам отпускные Фото:

Генпрокуратура России провела проверку в детском саду «Колокольчик» Когалыма (ХМАО) и обнаружила нарушения трудового законодательства. Надзорный орган привлек к ответственности должностных лиц в администрации города и заведующего детсадом, а педагогам сделали перерасчет отпускных.

«По результатам прокурорской проверки, проведенной в МАДОУ „Колокольчик“ Когалыма, заведующая детсадом привлечена к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц. В результате прокурорского вмешательства размер выплаты педагогам к отпуску увеличен до одного оклада, 130 работникам учреждения произведен перерасчет на общую сумму более 2,2 млн. рублей», — сообщила Генпрокуратура РФ на официальном сайте.

Педагоги детского сада «Колокольчик» пожаловались в прокуратуру на нарушение трудовых прав. Надзорное ведомство сообщило о инциденте врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку, чтобы не допустить подобные нарушения в других муниципалитетах Югры.

 Ранее URA.RU писало, что сотрудники следственного комитета Когалыма (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту растраты бюджетных средств администрацией одного из детских садов города. Заведующая дошкольного учреждения и ее заместитель похитили порядка 1,7 миллиона рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам.

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Генпрокуратура России провела проверку в детском саду «Колокольчик» Когалыма (ХМАО) и обнаружила нарушения трудового законодательства. Надзорный орган привлек к ответственности должностных лиц в администрации города и заведующего детсадом, а педагогам сделали перерасчет отпускных. «По результатам прокурорской проверки, проведенной в МАДОУ „Колокольчик“ Когалыма, заведующая детсадом привлечена к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц. В результате прокурорского вмешательства размер выплаты педагогам к отпуску увеличен до одного оклада, 130 работникам учреждения произведен перерасчет на общую сумму более 2,2 млн. рублей», — сообщила Генпрокуратура РФ на официальном сайте. Педагоги детского сада «Колокольчик» пожаловались в прокуратуру на нарушение трудовых прав. Надзорное ведомство сообщило о инциденте врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку, чтобы не допустить подобные нарушения в других муниципалитетах Югры.  Ранее URA.RU писало, что сотрудники следственного комитета Когалыма (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту растраты бюджетных средств администрацией одного из детских садов города. Заведующая дошкольного учреждения и ее заместитель похитили порядка 1,7 миллиона рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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