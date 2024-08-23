В годовщину окончания Курской битвы Текслер напомнил челябинцам о помощи курянам

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Алексей Текслер напомнил однопартийцам о годовщине битвы на Курской дуге
Алексей Текслер напомнил однопартийцам о годовщине битвы на Курской дуге Фото:
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На форуме первичных отделений ЕР в Челябинске 23 августа губернатор Алексей Текслер призвал к поддержке освободителей Курска и помощи самому региону. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU.

«Именно в этот день, 81 год назад, 23 августа 1943 года солдаты Красной армии разгромили фашистских оккупантов в битве на Курской дуге. Так было, так будет и сейчас. И пока бойцы армии России выгоняют врага с нашей земли, наш священный долг — оказать всестороннюю помощь пострадавшим», — заявил Текслер.

Текслер добавил, что регион, как и вся Россия, сочувствует жителям Курска и напомнил, что регион уже направил в Курскую область 10 тонн гуманитарной помощи. Это продукты, медицинские товары, предметы первой необходимости.

Форум первичных отделений «Единой России» проходит в Челябинске впервые. На нем присутствуют более двух тысяч руководителей первичных отделений партии, общественных приемных ЕР в муниципалитетах и депутатов фракций ЕР в местных собраниях депутатов.

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На форуме первичных отделений ЕР в Челябинске 23 августа губернатор Алексей Текслер призвал к поддержке освободителей Курска и помощи самому региону. Об этом сообщил с места событий корреспондент URA.RU. «Именно в этот день, 81 год назад, 23 августа 1943 года солдаты Красной армии разгромили фашистских оккупантов в битве на Курской дуге. Так было, так будет и сейчас. И пока бойцы армии России выгоняют врага с нашей земли, наш священный долг — оказать всестороннюю помощь пострадавшим», — заявил Текслер. Текслер добавил, что регион, как и вся Россия, сочувствует жителям Курска и напомнил, что регион уже направил в Курскую область 10 тонн гуманитарной помощи. Это продукты, медицинские товары, предметы первой необходимости. Форум первичных отделений «Единой России» проходит в Челябинске впервые. На нем присутствуют более двух тысяч руководителей первичных отделений партии, общественных приемных ЕР в муниципалитетах и депутатов фракций ЕР в местных собраниях депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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