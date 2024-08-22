Жительница Курской области: ВСУ атакуют беззащитных мирных граждан дронами

ВСУ в Курской области целенаправленно наносят удары по гражданскому населению с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказала жительница села Большое Солдатское.
«Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон, и на них скинули взрывчатку», — передает слова жительницы РИА Новости. Она добавила, что атака привела к гибели мужа и жены.
Также, по ее словам, солдаты ВСУ, переодетые в форму российской армии, грабят дома и угоняют машины в деревне. Кроме того, украинские военные обстреливают проезжающие машины с помощью беспилотников, сообщила местная жительница.
ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа в 5:30 утра, но их продвижение было остановлено, сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Президент РФ Владимир Путин сообщал о провокациях со стороны Киева, неизбирательности ударов, в том числе по гражданским целям.
Около 85 сотрудников и волонтеров Российского Красного Креста (РКК) продолжают помогать пострадавшим от обстрелов, передает РАПСИ. В Московской области действует горячая линия для помощи пострадавшим и их близким из Курской области. По данным минсоцразвития Подмосковья, операторы приняли около двух тысяч звонков, сообщает 360.ru
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