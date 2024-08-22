Жительница Курской области: ВСУ атакуют беззащитных мирных граждан дронами

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Дрон ВСУ в Курской области сбросил взрывчатку на супружескую пару
Дрон ВСУ в Курской области сбросил взрывчатку на супружескую пару Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ в Курской области целенаправленно наносят удары по гражданскому населению с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказала жительница села Большое Солдатское.

«Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон, и на них скинули взрывчатку», — передает слова жительницы РИА Новости. Она добавила, что атака привела к гибели мужа и жены.

Также, по ее словам, солдаты ВСУ, переодетые в форму российской армии, грабят дома и угоняют машины в деревне. Кроме того, украинские военные обстреливают проезжающие машины с помощью беспилотников, сообщила местная жительница.

ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа в 5:30 утра, но их продвижение было остановлено, сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Президент РФ Владимир Путин сообщал о провокациях со стороны Киева, неизбирательности ударов, в том числе по гражданским целям. 

Около 85 сотрудников и волонтеров Российского Красного Креста (РКК) продолжают помогать пострадавшим от обстрелов, передает РАПСИ. В Московской области действует горячая линия для помощи пострадавшим и их близким из Курской области. По данным минсоцразвития Подмосковья, операторы приняли около двух тысяч звонков, сообщает 360.ru

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ВСУ в Курской области целенаправленно наносят удары по гражданскому населению с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказала жительница села Большое Солдатское. «Вот у нас семью убило. Они пошли хозяйство у кого-то кормить, летел дрон, и на них скинули взрывчатку», — передает слова жительницы РИА Новости. Она добавила, что атака привела к гибели мужа и жены. Также, по ее словам, солдаты ВСУ, переодетые в форму российской армии, грабят дома и угоняют машины в деревне. Кроме того, украинские военные обстреливают проезжающие машины с помощью беспилотников, сообщила местная жительница. ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа в 5:30 утра, но их продвижение было остановлено, сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Президент РФ Владимир Путин сообщал о провокациях со стороны Киева, неизбирательности ударов, в том числе по гражданским целям.  Около 85 сотрудников и волонтеров Российского Красного Креста (РКК) продолжают помогать пострадавшим от обстрелов, передает РАПСИ. В Московской области действует горячая линия для помощи пострадавшим и их близким из Курской области. По данным минсоцразвития Подмосковья, операторы приняли около двух тысяч звонков, сообщает 360.ru
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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