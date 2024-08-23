ВСУ целенаправленно обстреливали волонтеров, спасавших жителей Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно обстреляли автомобиль волонтеров, которые помогали жителям приграничных районов Курской области выехать в безопасное место. Об этом рассказал сам волонтер, находившийся в этом автомобиле, Дмитрий Рыжков.
«Я и моя напарница Настя проехали блокпост, показав военным свой маршрут, после этого мы точечно видим, что где-то горит трава, где-то — лес или даже участки жителей. Секунд через пять в метрах 50 от нас пролетает мина. Поняли, что нас увидели и по нам открыли огонь», — передает слова Рыжкова ТАСС.
Волонтер добавил, что они помогали жителям приграничных районов Курской области выехать в безопасное место. Это была одна из первых подобных поездок, недалеко от поселка Корнеево. Украинские военные также вели обстрел из вертолета, заключил Рыжков.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Из опасных приграничных районов эвакуированы более 133 тысяч жителей. Операция по уничтожению формирований ВСУ на территории Курской области продолжается, при этом они целенаправленно наносят удары по гражданскому населению с использованием беспилотников. За сутки в Курскую область доставлено свыше 240 тонн гуманитарной помощи, передает 360.ru.
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