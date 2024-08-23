Юрист дал характеристику террористам из ИК-19 в Волгоградской области

Юрист Мальцев: захватившие заложников в ИК-19 могли быть злостными нарушителями

23 августа 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Дисциплинарная комиссия собирается только в том случае, если человек установил факт злостного нарушения Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Захватившие заложников в исправительной колонии №19 могли быть злостными нарушителями. Об этом сообщил юрист Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев. Новость по теме Какие факты коррупции были выявлены в колонии №19, которую захватили заключенные «Находящиеся на дисциплинарной комиссии в ИК-19 в Волгоградской области, вероятно, были злостными нарушителями условий отбывания наказаний», — отметил Мальцев РИА Новости. По его словам, дисциплинарная комиссия собирается только в том случае, если человек установил факт злостного нарушения. Также юрист добавил, что дисциплинарная комиссия отвечает за перевод осужденных с общего режима на строгий и наоборот. Захватчики находились в колонии общего режима. Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли от двух до трех человек. Захватившие заложников называли себя членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация). В ходе штурма силовики успешно освободили заложников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Захватившие заложников в исправительной колонии №19 могли быть злостными нарушителями. Об этом сообщил юрист Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев. «Находящиеся на дисциплинарной комиссии в ИК-19 в Волгоградской области, вероятно, были злостными нарушителями условий отбывания наказаний», — отметил Мальцев РИА Новости. По его словам, дисциплинарная комиссия собирается только в том случае, если человек установил факт злостного нарушения. Также юрист добавил, что дисциплинарная комиссия отвечает за перевод осужденных с общего режима на строгий и наоборот. Захватчики находились в колонии общего режима. Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли от двух до трех человек. Захватившие заложников называли себя членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация). В ходе штурма силовики успешно освободили заложников.