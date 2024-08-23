Юрист дал характеристику террористам из ИК-19 в Волгоградской области

Юрист Мальцев: захватившие заложников в ИК-19 могли быть злостными нарушителями
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Дисциплинарная комиссия собирается только в том случае, если человек установил факт злостного нарушения Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Захватившие заложников в исправительной колонии №19 могли быть злостными нарушителями. Об этом сообщил юрист Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев.

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«Находящиеся на дисциплинарной комиссии в ИК-19 в Волгоградской области, вероятно, были злостными нарушителями условий отбывания наказаний», — отметил Мальцев РИА Новости. По его словам, дисциплинарная комиссия собирается только в том случае, если человек установил факт злостного нарушения.

Также юрист добавил, что дисциплинарная комиссия отвечает за перевод осужденных с общего режима на строгий и наоборот. Захватчики находились в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли от двух до трех человек. Захватившие заложников называли себя членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация). В ходе штурма силовики успешно освободили заложников.

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Захватившие заложников в исправительной колонии №19 могли быть злостными нарушителями. Об этом сообщил юрист Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев. «Находящиеся на дисциплинарной комиссии в ИК-19 в Волгоградской области, вероятно, были злостными нарушителями условий отбывания наказаний», — отметил Мальцев РИА Новости. По его словам, дисциплинарная комиссия собирается только в том случае, если человек установил факт злостного нарушения. Также юрист добавил, что дисциплинарная комиссия отвечает за перевод осужденных с общего режима на строгий и наоборот. Захватчики находились в колонии общего режима. Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли от двух до трех человек. Захватившие заложников называли себя членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация). В ходе штурма силовики успешно освободили заложников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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