Юрист дал характеристику террористам из ИК-19 в Волгоградской области

Захватившие заложников в исправительной колонии №19 могли быть злостными нарушителями. Об этом сообщил юрист Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев.
«Находящиеся на дисциплинарной комиссии в ИК-19 в Волгоградской области, вероятно, были злостными нарушителями условий отбывания наказаний», — отметил Мальцев РИА Новости. По его словам, дисциплинарная комиссия собирается только в том случае, если человек установил факт злостного нарушения.
Также юрист добавил, что дисциплинарная комиссия отвечает за перевод осужденных с общего режима на строгий и наоборот. Захватчики находились в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в результате которого четыре заключенных захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, в результате чего погибли от двух до трех человек. Захватившие заложников называли себя членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация). В ходе штурма силовики успешно освободили заложников.
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