Какие факты коррупции были выявлены в колонии №19, которую захватили заключенные

Заключенные захватили заложников в волгоградской колонии

23 августа 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Ножи в колонии можно было купить за три тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Бывшие руководители захваченной под Волгоградом колонии попадались на взятках, а заключенные могли получить телефоны за пять-семь тысяч рублей. Также в конце марта в колонии пресекли контрабанду сразу 38 телефонов, а также плееров, зарядок и наушников. Какие факты коррупции были выявлены в колонии №19, которую захватили заключенные — в материале URA.RU. Взятки среди руководства ИК Бывшие руководители исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области не раз оказывались в центре коррупционного скандала. Один из них — начальник отдела охраны Николай Борисевич, который получил взятку в размере от 10 до 17 тысяч рублей от младшего инспектора за отсутствие на рабочем месте. По сообщению Baza, такие «финансовые платежи» были регулярными. Также весной этого года уличили бывшего замначальника колонии Григория Беленкова в получении взятки в размере 320 тысяч рублей. Суд вынес ему приговор в виде семи лет заключения. «Доставка» телефона По данным Shot, пять-семь тысяч рублей могла стоить «доставка» смартфона на территорию ИК для заключенных. Об этом рассказал один из сидельцев Волгоградской колонии. Также в конце марта в ИК-19 Суровикино пресекли попытку доставки нелегальной передачки: 38 телефонов и 38 зарядок к ним, 15 MP-3 плееров, 27 наушников и 29 USB-шнуров. На водителя, который привез устройства в колонию, составили административное дело. Стоимость оружия в ИК-19 Ножи в колонии, где заключенные взяли заложников, можно было купить за три тысячи рублей. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на источник. Однако такие расценки были три года назад, а о нынешних ценах ничего неизвестно. Официального подтверждения этой информации со стороны следственных органов или суда нет. Коррупция могла стать причиной захвата заложников Правозащитник, ответственный секретарь ОНК Москвы четвертого созыва Иван Мельников считает, что проблема коррупции в следственных изоляторах могла привести к захвату заложников. Об этом он сообщил Lenta.ru . По его мнению, нет независимых общественных наблюдательных комиссий, которые могли бы следить за коррупцией. Поскольку почти все они подконтрольные местному региональному ФСИН, а это довольно закрытое ведомство. Новость по теме Что известно об ИК-19 в Волгоградской области, где захватили заложников Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие руководители захваченной под Волгоградом колонии попадались на взятках, а заключенные могли получить телефоны за пять-семь тысяч рублей. Также в конце марта в колонии пресекли контрабанду сразу 38 телефонов, а также плееров, зарядок и наушников. Какие факты коррупции были выявлены в колонии №19, которую захватили заключенные — в материале URA.RU. Бывшие руководители исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области не раз оказывались в центре коррупционного скандала. Один из них — начальник отдела охраны Николай Борисевич, который получил взятку в размере от 10 до 17 тысяч рублей от младшего инспектора за отсутствие на рабочем месте. По сообщению Baza, такие «финансовые платежи» были регулярными. Также весной этого года уличили бывшего замначальника колонии Григория Беленкова в получении взятки в размере 320 тысяч рублей. Суд вынес ему приговор в виде семи лет заключения. По данным Shot, пять-семь тысяч рублей могла стоить «доставка» смартфона на территорию ИК для заключенных. Об этом рассказал один из сидельцев Волгоградской колонии. Также в конце марта в ИК-19 Суровикино пресекли попытку доставки нелегальной передачки: 38 телефонов и 38 зарядок к ним, 15 MP-3 плееров, 27 наушников и 29 USB-шнуров. На водителя, который привез устройства в колонию, составили административное дело. Ножи в колонии, где заключенные взяли заложников, можно было купить за три тысячи рублей. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на источник. Однако такие расценки были три года назад, а о нынешних ценах ничего неизвестно. Официального подтверждения этой информации со стороны следственных органов или суда нет. Правозащитник, ответственный секретарь ОНК Москвы четвертого созыва Иван Мельников считает, что проблема коррупции в следственных изоляторах могла привести к захвату заложников. Об этом он сообщил Lenta.ru. По его мнению, нет независимых общественных наблюдательных комиссий, которые могли бы следить за коррупцией. Поскольку почти все они подконтрольные местному региональному ФСИН, а это довольно закрытое ведомство.