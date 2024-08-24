Журналист американского портала The Daily Beast Том Матч вместе с ВСУ незаконно проник в Курскую область. Информацию о том, что корреспондент находился на территории России нелегально подтвердило само СМИ.
«Наш корреспондент, которому запретили въезд в Россию, передает репортаж из Суджи», — указано на сайте. Сроки нахождения Матча в Курской области не уточняются.
Это не первый случай незаконного проникновения западных журналистов на территорию России. Ранее в регион проник журналист Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) Ник Коннолли. Также подконтрольные ВСУ территории Курской области посещали корреспондент The New York Times и журналисты Associated Press и CNN. ФСБ возбудила уголовные дела.
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