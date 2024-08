Американский журналист незаконно проник в Курскую область вместе с ВСУ

Журналисту был запрещен въезд в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Журналист американского портала The Daily Beast Том Матч вместе с ВСУ незаконно проник в Курскую область. Информацию о том, что корреспондент находился на территории России нелегально подтвердило само СМИ. «Наш корреспондент, которому запретили въезд в Россию, передает репортаж из Суджи», — указано на сайте. Сроки нахождения Матча в Курской области не уточняются. Это не первый случай незаконного проникновения западных журналистов на территорию России. Ранее в регион проник журналист Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) Ник Коннолли. Также подконтрольные ВСУ территории Курской области посещали корреспондент The New York Times и журналисты Associated Press и CNN. ФСБ возбудила уголовные дела.

