Американский журналист незаконно проник в Курскую область вместе с ВСУ

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Журналисту был запрещен въезд в Россию
Журналисту был запрещен въезд в Россию Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Журналист американского портала The Daily Beast Том Матч вместе с ВСУ незаконно проник в Курскую область. Информацию о том, что корреспондент находился на территории России нелегально подтвердило само СМИ.

«Наш корреспондент, которому запретили въезд в Россию, передает репортаж из Суджи», — указано на сайте. Сроки нахождения Матча в Курской области не уточняются.

Это не первый случай незаконного проникновения западных журналистов на территорию России. Ранее в регион проник журналист Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) Ник Коннолли. Также подконтрольные ВСУ территории Курской области посещали корреспондент The New York Times и журналисты Associated Press и CNN. ФСБ возбудила уголовные дела. 

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Журналист американского портала The Daily Beast Том Матч вместе с ВСУ незаконно проник в Курскую область. Информацию о том, что корреспондент находился на территории России нелегально подтвердило само СМИ. «Наш корреспондент, которому запретили въезд в Россию, передает репортаж из Суджи», — указано на сайте. Сроки нахождения Матча в Курской области не уточняются. Это не первый случай незаконного проникновения западных журналистов на территорию России. Ранее в регион проник журналист Deutsche Welle (признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иноагента) Ник Коннолли. Также подконтрольные ВСУ территории Курской области посещали корреспондент The New York Times и журналисты Associated Press и CNN. ФСБ возбудила уголовные дела. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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