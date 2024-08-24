Умер заслуженный врач ХМАО

В Нижневартовске 23 августа умер заслуженный врач Югры Николай Власов. Об этом сообщила его внучка Анна Пацук.
«Умер мой любимый и самый дорогой моему сердцу дедушка. Власов Николай Григорьевич. Многие его знают, как самого замечательного врача на свете, отдавшего всю свою жизнь служению человеку и спасению жизней», — написала Пацек на своей странице VK.
В комментариях к посту югорчане массово начали выражать соболезнования. Они пишут, что Власов был очень хороши врачом, желают светлой памяти и поддерживают внучку.
Прощание с ним состоится во вторник, 27 августа, в 10:45. Оно пройдет в ритуальном зале по адресу Омская, 13.
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