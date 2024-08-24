24 августа 2024
23 августа 2024

Умер заслуженный врач ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с заслуженным врачом ХМАО пройдет 27 августа
Прощание с заслуженным врачом ХМАО пройдет 27 августа Фото:

В Нижневартовске 23 августа умер заслуженный врач Югры Николай Власов. Об этом сообщила его внучка Анна Пацук.

«Умер мой любимый и самый дорогой моему сердцу дедушка. Власов Николай Григорьевич. Многие его знают, как самого замечательного врача на свете, отдавшего всю свою жизнь служению человеку и спасению жизней», — написала Пацек на своей странице VK.

В комментариях к посту югорчане массово начали выражать соболезнования. Они пишут, что Власов был очень хороши врачом, желают светлой памяти и поддерживают внучку.

Прощание с ним состоится во вторник, 27 августа, в 10:45. Оно пройдет в ритуальном зале по адресу Омская, 13.

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В Нижневартовске 23 августа умер заслуженный врач Югры Николай Власов. Об этом сообщила его внучка Анна Пацук. «Умер мой любимый и самый дорогой моему сердцу дедушка. Власов Николай Григорьевич. Многие его знают, как самого замечательного врача на свете, отдавшего всю свою жизнь служению человеку и спасению жизней», — написала Пацек на своей странице VK. В комментариях к посту югорчане массово начали выражать соболезнования. Они пишут, что Власов был очень хороши врачом, желают светлой памяти и поддерживают внучку. Прощание с ним состоится во вторник, 27 августа, в 10:45. Оно пройдет в ритуальном зале по адресу Омская, 13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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