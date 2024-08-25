Силовики ХМАО опубликовали видео задержания первого замдиректора департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Андрея Середнева и его подчиненной, начальницы управления транспорта Ольги Власовой. Они подозреваются в коррупции из-за закупок автобусов у поставщика по завышенной цене. Запись задержания опубликована в telegram-канале «Полиция Югры».
«Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность должностных лиц департамента дорожного хозяйства и транспорта», — сообщает «Полиция Югры». Андрею Середневу и Ольге Власовой грозит ответственность по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, чиновники депдорхоза закупили 165 автобусов у фирмы-поставщика по цене, завышенной на 30%. В приобретенных автобусах отсутствовали кондиционеры, при этом разница в цене между автобусом с кондиционером и без него составила 812 тысяч рублей.
По материалам прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ущерб окружному бюджету из-за действий обвиняемых составил порядка 800 миллионов рублей, они заключены под стражу. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» также возбуждено в отношении директора фирмы-поставщика.
Источник URA.RU сообщил, что оперативники не ожидали встретить в малогабаритной квартире с одной кроватью сразу двух фигурантов уголовного дела. Причина, по которой Власова оказалась у Середнева в такую рань, повергла силовиков в шок. Диалог стал мемом, он переходит из уст в уста по всему Ханты-Мансийску «Что вы здесь делаете?» — поинтересовались опера. «Работаю», — невозмутимо заявила заспанная Власова, кутаясь в пеньюар. При этом на часах было шесть утра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!