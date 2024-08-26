В Челябинске жители дома №3 по улице Батумской, где прогнила кровля, не просили признать его аварийным. Об этом заявили в пресс-службе администрации города. Ранее семья участника СВО, проживающая там, пожаловалась на критическое состояние кровли и проблемы со здоровьем из-за этого.
«Заявлений от жителей дома о признании его аварийным и подлежащим сносу на сегодняшний день в администрацию города Челябинска не поступало. До мая 2024 года здание по адресу: улица Батумская, 3 являлось объектом специализированного жилищного фонда. Оно не было включено в региональную программу капитального ремонта, а собственниками помещений соответствующие взносы не вносились», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в официальном telegram-канале.
После многочисленных жалоб на состояние кровли в июле статус здания скорректировали. Также была выделена субсидия на ремонт в 2024 году. После общего собрания собственников полномочия по замене кровли делегировали ООО «ЖК Центрального района», уточнили в мэрии.
Планируемый срок выполнения аварийно-восстановительных работ — до 1 ноября 2024 года. «Параллельно организована работа по подготовке соответствующего пакета документов для включения указанного дома в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2053 годы», — сообщили в пресс-службе администрации города.
В Челябинске семья участника СВО с двумя детьми ранее пожаловалась на критическое состояние жилья в общежитии по Батумской, 3. Кровля гниет, во время дождей комнаты топит, а на стенах и потолке появились грибок и плесень, рассказали 26 августа URA.RU в региональном ОНФ.
Дети из-за этого постоянно болеют бронхитом, пролечивать который приходится в стационаре. Само здание может сложиться как карточный домик, говорит жительница дома.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы семьи участника СВО. Дело заведено по статье 293 УК РФ (»Халатность»).
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