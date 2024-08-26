Бастрыкин поручил проверить дом семьи челябинского бойца, где сгнила крыша

26 августа 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования Фото: Следственный комитет РФ В СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело после жалоб семьи участника СВО на прогнившую крышу. Глава центрального ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СКР. «СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК по области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщили в СКР. О том, что мамы с детьми регулярно болеют бронхитом, региональному ОНФ сообщила проживающая в доме жена участника СВО. Во время дождей происходит затопление, а кровля активно гниет. На стенах и потолке появились грибок и плесень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело после жалоб семьи участника СВО на прогнившую крышу. Глава центрального ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СКР. «СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК по области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщили в СКР. О том, что мамы с детьми регулярно болеют бронхитом, региональному ОНФ сообщила проживающая в доме жена участника СВО. Во время дождей происходит затопление, а кровля активно гниет. На стенах и потолке появились грибок и плесень.