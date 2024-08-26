Бастрыкин поручил проверить дом семьи челябинского бойца, где сгнила крыша

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования Фото:

В СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело после жалоб семьи участника СВО на прогнившую крышу. Глава центрального ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СКР.

«СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК по области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщили в СКР.

О том, что мамы с детьми регулярно болеют бронхитом, региональному ОНФ сообщила проживающая в доме жена участника СВО. Во время дождей происходит затопление, а кровля активно гниет. На стенах и потолке появились грибок и плесень.

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В СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело после жалоб семьи участника СВО на прогнившую крышу. Глава центрального ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования, сообщили в пресс-службе СКР. «СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК по области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщили в СКР. О том, что мамы с детьми регулярно болеют бронхитом, региональному ОНФ сообщила проживающая в доме жена участника СВО. Во время дождей происходит затопление, а кровля активно гниет. На стенах и потолке появились грибок и плесень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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