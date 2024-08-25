25 августа 2024
24 августа 2024

В Челябинске протечка крыши привела к бронхиту мам с детьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖКХ. Капитальный ремонт. Челябинск., штукатур, капремонт
Из-за протекающей крыши в квартирах сыро Фото:

В Челябинске семья участника СВО с двумя детьми пожаловалась на критическое состояние жилья в общежитии по адресу улица Батумская, 3. Женщина, купившая комнату несколько лет назад, рассказала, что кровля гниет, во время дождей происходит затопление, а на стенах и потолке появились грибок и плесень, сообщили 26 августа URA.RU в региональном ОНФ.

«Мои дети постоянно болеют бронхитом из-за влажности и плесени, мы часто оказываемся в больнице», — рассказывает Юлия в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». Она обеспокоена безразличием администрации и управляющей компании, которые игнорируют проблему, создавая риск обрушения здания.

Общежитие рискует сложиться как карточный домик. Народный фронт призывает региональное управление следственного комитета и прокуратуру области вмешаться и помочь жильцам общежития решить проблему с аварийным жильем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске семья участника СВО с двумя детьми пожаловалась на критическое состояние жилья в общежитии по адресу улица Батумская, 3. Женщина, купившая комнату несколько лет назад, рассказала, что кровля гниет, во время дождей происходит затопление, а на стенах и потолке появились грибок и плесень, сообщили 26 августа URA.RU в региональном ОНФ. «Мои дети постоянно болеют бронхитом из-за влажности и плесени, мы часто оказываемся в больнице», — рассказывает Юлия в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». Она обеспокоена безразличием администрации и управляющей компании, которые игнорируют проблему, создавая риск обрушения здания. Общежитие рискует сложиться как карточный домик. Народный фронт призывает региональное управление следственного комитета и прокуратуру области вмешаться и помочь жильцам общежития решить проблему с аварийным жильем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...