В Челябинске семья участника СВО с двумя детьми пожаловалась на критическое состояние жилья в общежитии по адресу улица Батумская, 3. Женщина, купившая комнату несколько лет назад, рассказала, что кровля гниет, во время дождей происходит затопление, а на стенах и потолке появились грибок и плесень, сообщили 26 августа URA.RU в региональном ОНФ.
«Мои дети постоянно болеют бронхитом из-за влажности и плесени, мы часто оказываемся в больнице», — рассказывает Юлия в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». Она обеспокоена безразличием администрации и управляющей компании, которые игнорируют проблему, создавая риск обрушения здания.
Общежитие рискует сложиться как карточный домик. Народный фронт призывает региональное управление следственного комитета и прокуратуру области вмешаться и помочь жильцам общежития решить проблему с аварийным жильем.
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