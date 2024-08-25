В Челябинске протечка крыши привела к бронхиту мам с детьми. Видео

26 августа 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Из-за протекающей крыши в квартирах сыро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске семья участника СВО с двумя детьми пожаловалась на критическое состояние жилья в общежитии по адресу улица Батумская, 3. Женщина, купившая комнату несколько лет назад, рассказала, что кровля гниет, во время дождей происходит затопление, а на стенах и потолке появились грибок и плесень, сообщили 26 августа URA.RU в региональном ОНФ. «Мои дети постоянно болеют бронхитом из-за влажности и плесени, мы часто оказываемся в больнице», — рассказывает Юлия в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». Она обеспокоена безразличием администрации и управляющей компании, которые игнорируют проблему, создавая риск обрушения здания. Общежитие рискует сложиться как карточный домик. Народный фронт призывает региональное управление следственного комитета и прокуратуру области вмешаться и помочь жильцам общежития решить проблему с аварийным жильем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске семья участника СВО с двумя детьми пожаловалась на критическое состояние жилья в общежитии по адресу улица Батумская, 3. Женщина, купившая комнату несколько лет назад, рассказала, что кровля гниет, во время дождей происходит затопление, а на стенах и потолке появились грибок и плесень, сообщили 26 августа URA.RU в региональном ОНФ. «Мои дети постоянно болеют бронхитом из-за влажности и плесени, мы часто оказываемся в больнице», — рассказывает Юлия в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область». Она обеспокоена безразличием администрации и управляющей компании, которые игнорируют проблему, создавая риск обрушения здания. Общежитие рискует сложиться как карточный домик. Народный фронт призывает региональное управление следственного комитета и прокуратуру области вмешаться и помочь жильцам общежития решить проблему с аварийным жильем.