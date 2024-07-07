Киркоров опроверг измену мужа певицы Алсу

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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Певец Филипп Киркоров уверен, что муж Алсу не изменял ей Фото:

У мужа российской певицы Алсу — Яна Абрамова — нет параллельной семьи и детей на стороне. Об этом заявил российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который является другом пары.

«Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношениям не могу и не буду», — рассказал Киркоров в интервью изданию StarHit.

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По его словам, Абрамов — образцовый отец, семьянин и продюсер: он всегда поддерживал жену на ее творческом пути и именно он «создал Алсу безупречный образ». Несмотря на то, что семейная жизнь — «сложная штука, а семейная жизнь публичных людей — вдвойне», Абрамов очень любил свою супругу все 18 лет совместной жизни.

Ранее стало известно, что Алсу подала иск в суд Москвы о разделе имущества с супругом Яном Абрамовым. По предварительной информации, причиной для развода послужили измены Абрамова. Он, в свою очередь, готов отдать жене два с половиной миллиарда рублей для того, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно.

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У мужа российской певицы Алсу — Яна Абрамова — нет параллельной семьи и детей на стороне. Об этом заявил российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который является другом пары. «Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношениям не могу и не буду», — рассказал Киркоров в интервью изданию StarHit. По его словам, Абрамов — образцовый отец, семьянин и продюсер: он всегда поддерживал жену на ее творческом пути и именно он «создал Алсу безупречный образ». Несмотря на то, что семейная жизнь — «сложная штука, а семейная жизнь публичных людей — вдвойне», Абрамов очень любил свою супругу все 18 лет совместной жизни. Ранее стало известно, что Алсу подала иск в суд Москвы о разделе имущества с супругом Яном Абрамовым. По предварительной информации, причиной для развода послужили измены Абрамова. Он, в свою очередь, готов отдать жене два с половиной миллиарда рублей для того, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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