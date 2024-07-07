Киркоров опроверг измену мужа певицы Алсу

У мужа российской певицы Алсу — Яна Абрамова — нет параллельной семьи и детей на стороне. Об этом заявил российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который является другом пары.
«Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношениям не могу и не буду», — рассказал Киркоров в интервью изданию StarHit.
По его словам, Абрамов — образцовый отец, семьянин и продюсер: он всегда поддерживал жену на ее творческом пути и именно он «создал Алсу безупречный образ». Несмотря на то, что семейная жизнь — «сложная штука, а семейная жизнь публичных людей — вдвойне», Абрамов очень любил свою супругу все 18 лет совместной жизни.
Ранее стало известно, что Алсу подала иск в суд Москвы о разделе имущества с супругом Яном Абрамовым. По предварительной информации, причиной для развода послужили измены Абрамова. Он, в свою очередь, готов отдать жене два с половиной миллиарда рублей для того, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.