Киркоров опроверг измену мужа певицы Алсу

07 июля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Певец Филипп Киркоров уверен, что муж Алсу не изменял ей Фото: wikipedia.org У мужа российской певицы Алсу — Яна Абрамова — нет параллельной семьи и детей на стороне. Об этом заявил российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который является другом пары. «Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношениям не могу и не буду», — рассказал Киркоров в интервью изданию StarHit. Новость по теме Алсу и Ян Абрамов расстались: история знакомства, свадьба, причина развода По его словам, Абрамов — образцовый отец, семьянин и продюсер: он всегда поддерживал жену на ее творческом пути и именно он «создал Алсу безупречный образ». Несмотря на то, что семейная жизнь — «сложная штука, а семейная жизнь публичных людей — вдвойне», Абрамов очень любил свою супругу все 18 лет совместной жизни. Ранее стало известно, что Алсу подала иск в суд Москвы о разделе имущества с супругом Яном Абрамовым. По предварительной информации, причиной для развода послужили измены Абрамова. Он, в свою очередь, готов отдать жене два с половиной миллиарда рублей для того, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У мужа российской певицы Алсу — Яна Абрамова — нет параллельной семьи и детей на стороне. Об этом заявил российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который является другом пары. «Я точно знаю, что никакой параллельной семьи и детей на стороне у Яна нет. Все, что его сейчас волнует — это его семья и дети. Но давать оценку чужим семейным отношениям не могу и не буду», — рассказал Киркоров в интервью изданию StarHit. По его словам, Абрамов — образцовый отец, семьянин и продюсер: он всегда поддерживал жену на ее творческом пути и именно он «создал Алсу безупречный образ». Несмотря на то, что семейная жизнь — «сложная штука, а семейная жизнь публичных людей — вдвойне», Абрамов очень любил свою супругу все 18 лет совместной жизни. Ранее стало известно, что Алсу подала иск в суд Москвы о разделе имущества с супругом Яном Абрамовым. По предварительной информации, причиной для развода послужили измены Абрамова. Он, в свою очередь, готов отдать жене два с половиной миллиарда рублей для того, чтобы бракоразводный процесс прошел мирно.