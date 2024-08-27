Бастрыкина возмутило ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга: будет уголовное дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Екатеринбурге с участием автобуса, который влетел в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета поставил задачу исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — говорится в заявлении.
Инцидент произошел утром 27 августа, когда на улице 8 Марта автобус № 89 въехал в дерево. В транспорте находились пассажиры, шестеро из которых пострадали. Пять человек госпитализировали, а внутри салона была кровь. Водитель позже признался, что отвлекся на продажу билета за рулем. Хотя изначальной версией был отказ тормозов.
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