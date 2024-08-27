27 августа 2024

Бастрыкина возмутило ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга: будет уголовное дело

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП с автобусом в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования ДТП с автобусом
Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования ДТП с автобусом Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Екатеринбурге с участием автобуса, который влетел в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета поставил задачу исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — говорится в заявлении.

Инцидент произошел утром 27 августа, когда на улице 8 Марта автобус № 89 въехал в дерево. В транспорте находились пассажиры, шестеро из которых пострадали. Пять человек госпитализировали, а внутри салона была кровь. Водитель позже признался, что отвлекся на продажу билета за рулем. Хотя изначальной версией был отказ тормозов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Екатеринбурге с участием автобуса, который влетел в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета поставил задачу исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — говорится в заявлении. Инцидент произошел утром 27 августа, когда на улице 8 Марта автобус № 89 въехал в дерево. В транспорте находились пассажиры, шестеро из которых пострадали. Пять человек госпитализировали, а внутри салона была кровь. Водитель позже признался, что отвлекся на продажу билета за рулем. Хотя изначальной версией был отказ тормозов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...