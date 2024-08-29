Пассажир разбитой всмятку легковушки на ЕКАД впал в кому. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
Пострадавших госпитализировали Фото:

Пассажир разбитой всмятку легковушки на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) впал в кому. Второй пассажир и водитель также пострадали. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Всего в отечественной легковушке находилось три человека, все пострадали. Один из них впал в кому», — сказал собеседник. Всех госпитализировали.

Авария случилась днем 29 августа. Сильнее всего пострадала легковушка, из-за повреждений очевидцы не разбирают марку машины. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Участок дороги встал в глухую пробку.

Фото:

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Пассажир разбитой всмятку легковушки на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) впал в кому. Второй пассажир и водитель также пострадали. Об этом URA.RU рассказал источник. «Всего в отечественной легковушке находилось три человека, все пострадали. Один из них впал в кому», — сказал собеседник. Всех госпитализировали. Авария случилась днем 29 августа. Сильнее всего пострадала легковушка, из-за повреждений очевидцы не разбирают марку машины. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Участок дороги встал в глухую пробку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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