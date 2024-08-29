Пассажир разбитой всмятку легковушки на ЕКАД впал в кому. Фото

29 августа 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Пострадавших госпитализировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажир разбитой всмятку легковушки на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) впал в кому. Второй пассажир и водитель также пострадали. Об этом URA.RU рассказал источник. «Всего в отечественной легковушке находилось три человека, все пострадали. Один из них впал в кому», — сказал собеседник. Всех госпитализировали. Авария случилась днем 29 августа. Сильнее всего пострадала легковушка, из-за повреждений очевидцы не разбирают марку машины. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Участок дороги встал в глухую пробку. Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажир разбитой всмятку легковушки на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) впал в кому. Второй пассажир и водитель также пострадали. Об этом URA.RU рассказал источник. «Всего в отечественной легковушке находилось три человека, все пострадали. Один из них впал в кому», — сказал собеседник. Всех госпитализировали. Авария случилась днем 29 августа. Сильнее всего пострадала легковушка, из-за повреждений очевидцы не разбирают марку машины. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Участок дороги встал в глухую пробку.