Пострадавших госпитализировали
Пассажир разбитой всмятку легковушки на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) впал в кому. Второй пассажир и водитель также пострадали. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Всего в отечественной легковушке находилось три человека, все пострадали. Один из них впал в кому», — сказал собеседник. Всех госпитализировали.
Авария случилась днем 29 августа. Сильнее всего пострадала легковушка, из-за повреждений очевидцы не разбирают марку машины. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Участок дороги встал в глухую пробку.
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