Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

30 августа 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Блиновская признала только уклонение от уплаты налогов, но не остальные обвинения Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская в ходе судебного заседания признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, Однако она все еще отрицает все остальные предъявленные ей обвинения. «Елена Блиновская в суде признала вину в уклонении от уплаты налогов», — сообщает ТАСС. Остальные обвинения блогер отвергла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская в ходе судебного заседания признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, Однако она все еще отрицает все остальные предъявленные ей обвинения. «Елена Блиновская в суде признала вину в уклонении от уплаты налогов», — сообщает ТАСС. Остальные обвинения блогер отвергла.