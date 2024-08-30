Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

Блиновская признала только уклонение от уплаты налогов, но не остальные обвинения
Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская в ходе судебного заседания признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, Однако она все еще отрицает все остальные предъявленные ей обвинения.
«Елена Блиновская в суде признала вину в уклонении от уплаты налогов», — сообщает ТАСС. Остальные обвинения блогер отвергла.
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