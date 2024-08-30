Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

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Блиновская признала только уклонение от уплаты налогов, но не остальные обвинения Фото:

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская в ходе судебного заседания признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, Однако она все еще отрицает все остальные предъявленные ей обвинения.

«Елена Блиновская в суде признала вину в уклонении от уплаты налогов», — сообщает ТАСС. Остальные обвинения блогер отвергла.

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Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская в ходе судебного заседания признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, Однако она все еще отрицает все остальные предъявленные ей обвинения. «Елена Блиновская в суде признала вину в уклонении от уплаты налогов», — сообщает ТАСС. Остальные обвинения блогер отвергла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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