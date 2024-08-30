30 августа 2024

Глава челябинского района обвинил управляющую компанию в халатности. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Антипов Сергей. Челябинск, антипов сергей
Сергей Антипов обратился в прокуратуру, подкрепив обращение жалобами жителей района Фото:

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов просит прокуратуру региона проверить работу УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». Как сообщил URA.RU Антипов, на УК поступает много жалоб. В своем telegram-канале разместил соответствующее видео.

«За последние недели я получил сотни жалоб на работу крупнейшей в городе управляющей компании „ПЖРУ“. Деятельность этой компании всегда вызывала нарекания, но этим летом число жалоб стало лавинообразным. Протекающие после урагана крыши, грязь в подъездах, горы мусора во дворах. Дворники вместо того, чтобы работать, клеят на подъезды оранжевые листовки. Администрация района не имеет законных полномочий, чтобы наказать нерадивую компанию. Сделать это может прокуратура и госжилинспекция, куда я собираюсь обратиться», — заявил на видео Антипов.

Глава напомнил жителям, что они вправе менять УК. В своем обращении в прокуратуру Антипов указал, что в течение года были зафиксированы возможные нарушения со стороны компании в части оформления решений общих собраний собственников, приемки работ, качества оказываемых услуг. Глава не исключил того, что решения собраний могут быть подделаны. Для комментария корреспондент URA.RU направил запрос в УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». На момент подготовки публикации он не был получен.

Основным соучредителем ООО «ПЖРЭУ Курчатовского района» является Александр Москалюк. Сам он больше 10 лет живет в Израиле. Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга Москалюк заочно арестован по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

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Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов просит прокуратуру региона проверить работу УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». Как сообщил URA.RU Антипов, на УК поступает много жалоб. В своем telegram-канале разместил соответствующее видео. «За последние недели я получил сотни жалоб на работу крупнейшей в городе управляющей компании „ПЖРУ“. Деятельность этой компании всегда вызывала нарекания, но этим летом число жалоб стало лавинообразным. Протекающие после урагана крыши, грязь в подъездах, горы мусора во дворах. Дворники вместо того, чтобы работать, клеят на подъезды оранжевые листовки. Администрация района не имеет законных полномочий, чтобы наказать нерадивую компанию. Сделать это может прокуратура и госжилинспекция, куда я собираюсь обратиться», — заявил на видео Антипов. Глава напомнил жителям, что они вправе менять УК. В своем обращении в прокуратуру Антипов указал, что в течение года были зафиксированы возможные нарушения со стороны компании в части оформления решений общих собраний собственников, приемки работ, качества оказываемых услуг. Глава не исключил того, что решения собраний могут быть подделаны. Для комментария корреспондент URA.RU направил запрос в УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». На момент подготовки публикации он не был получен. Основным соучредителем ООО «ПЖРЭУ Курчатовского района» является Александр Москалюк. Сам он больше 10 лет живет в Израиле. Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга Москалюк заочно арестован по обвинению в посредничестве во взяточничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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