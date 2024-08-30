Глава челябинского района обвинил управляющую компанию в халатности. Видео

31 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Сергей Антипов обратился в прокуратуру, подкрепив обращение жалобами жителей района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов просит прокуратуру региона проверить работу УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». Как сообщил URA.RU Антипов, на УК поступает много жалоб. В своем telegram-канале разместил соответствующее видео. «За последние недели я получил сотни жалоб на работу крупнейшей в городе управляющей компании „ПЖРУ“. Деятельность этой компании всегда вызывала нарекания, но этим летом число жалоб стало лавинообразным. Протекающие после урагана крыши, грязь в подъездах, горы мусора во дворах. Дворники вместо того, чтобы работать, клеят на подъезды оранжевые листовки. Администрация района не имеет законных полномочий, чтобы наказать нерадивую компанию. Сделать это может прокуратура и госжилинспекция, куда я собираюсь обратиться», — заявил на видео Антипов. Глава напомнил жителям, что они вправе менять УК. В своем обращении в прокуратуру Антипов указал, что в течение года были зафиксированы возможные нарушения со стороны компании в части оформления решений общих собраний собственников, приемки работ, качества оказываемых услуг. Глава не исключил того, что решения собраний могут быть подделаны. Для комментария корреспондент URA.RU направил запрос в УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». На момент подготовки публикации он не был получен. Основным соучредителем ООО «ПЖРЭУ Курчатовского района» является Александр Москалюк. Сам он больше 10 лет живет в Израиле. Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга Москалюк заочно арестован по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов просит прокуратуру региона проверить работу УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». Как сообщил URA.RU Антипов, на УК поступает много жалоб. В своем telegram-канале разместил соответствующее видео. «За последние недели я получил сотни жалоб на работу крупнейшей в городе управляющей компании „ПЖРУ“. Деятельность этой компании всегда вызывала нарекания, но этим летом число жалоб стало лавинообразным. Протекающие после урагана крыши, грязь в подъездах, горы мусора во дворах. Дворники вместо того, чтобы работать, клеят на подъезды оранжевые листовки. Администрация района не имеет законных полномочий, чтобы наказать нерадивую компанию. Сделать это может прокуратура и госжилинспекция, куда я собираюсь обратиться», — заявил на видео Антипов. Глава напомнил жителям, что они вправе менять УК. В своем обращении в прокуратуру Антипов указал, что в течение года были зафиксированы возможные нарушения со стороны компании в части оформления решений общих собраний собственников, приемки работ, качества оказываемых услуг. Глава не исключил того, что решения собраний могут быть подделаны. Для комментария корреспондент URA.RU направил запрос в УК «ПЖРЭУ Курчатовского района». На момент подготовки публикации он не был получен. Основным соучредителем ООО «ПЖРЭУ Курчатовского района» является Александр Москалюк. Сам он больше 10 лет живет в Израиле. Решение Ленинского районного суда Екатеринбурга Москалюк заочно арестован по обвинению в посредничестве во взяточничестве.