В Челябинске 14 сентября стартует городская игра, которая направлена на ориентирование с краеведческими мотивами. Участникам мероприятия будет необходимо добраться до назначенных организаторами объектов города, используя загадки, сообщается на сайте проекта «Бегущий город».
«14 сентября в 10:00 состоится познавательно-состязательная городская игра с элементами краеведения „Бегущий город“. Место регистрации и старта горсад имени Пушкина», — сообщили 2 сентября в пресс-службе управления культуры областного центра.
В программе челябинской игры заявлены пять маршрутов. Они различаются стилем участия: прогулочные «Лев» и «Лев-мини», спортивные «Грифон» для бегунов и «Всадник» для велосипедистов и «Сфинкс» для любителей разгадывания городских загадок. Участникам предстоит выполнить задания, которые включают в себя указания на конкретные адреса, названия мест, ориентиры, схемы и фотографии, помогающие определить локацию.
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