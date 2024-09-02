В Челябинске пройдет игра по ориентированию «Бегущий город». Афиша

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В команде участников может быть от одного до четырех человек
В команде участников может быть от одного до четырех человек Фото:

В Челябинске 14 сентября стартует городская игра, которая направлена на ориентирование с краеведческими мотивами. Участникам мероприятия будет необходимо добраться до назначенных организаторами объектов города, используя загадки, сообщается на сайте проекта «Бегущий город». 

«14 сентября в 10:00 состоится познавательно-состязательная городская игра с элементами краеведения „Бегущий город“. Место регистрации и старта горсад имени Пушкина», — сообщили 2 сентября в пресс-службе управления культуры областного центра.

В программе челябинской игры заявлены пять маршрутов. Они различаются стилем участия: прогулочные «Лев» и «Лев-мини», спортивные «Грифон» для бегунов и «Всадник» для велосипедистов и «Сфинкс» для любителей разгадывания городских загадок. Участникам предстоит выполнить задания, которые включают в себя указания на конкретные адреса, названия мест, ориентиры, схемы и фотографии, помогающие определить локацию.

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В Челябинске 14 сентября стартует городская игра, которая направлена на ориентирование с краеведческими мотивами. Участникам мероприятия будет необходимо добраться до назначенных организаторами объектов города, используя загадки, сообщается на сайте проекта «Бегущий город».  «14 сентября в 10:00 состоится познавательно-состязательная городская игра с элементами краеведения „Бегущий город“. Место регистрации и старта горсад имени Пушкина», — сообщили 2 сентября в пресс-службе управления культуры областного центра. В программе челябинской игры заявлены пять маршрутов. Они различаются стилем участия: прогулочные «Лев» и «Лев-мини», спортивные «Грифон» для бегунов и «Всадник» для велосипедистов и «Сфинкс» для любителей разгадывания городских загадок. Участникам предстоит выполнить задания, которые включают в себя указания на конкретные адреса, названия мест, ориентиры, схемы и фотографии, помогающие определить локацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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