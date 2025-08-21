В Челябинске с 21 по 31 августа будет частично ограничено движение транспорта по улице Чичерина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с реконструкцией участка теплотрассы. Работы разделены на два этапа.
«В связи с реконструкцией участка теплотрассы движение транспорта по улице Чичерина будет частично закрыто. В южном и северном направлениях по четырем полосам», — уточнили в мэрии.
Первый этап работ пройдет с 23:00 21 августа до 23:00 26 августа в районе дома №5. Второй этап — с 23:00 26 августа до 23:00 31 августа в районе дома №10. Движение в сторону центра и Северо-Запада будет организовано по оставшимся полосам. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные дорожные знаки.
