Партии получили больше 130 млн рублей на челябинские выборы

Сумма поступлений на счета реготделений политических партий на избирательную кампанию в заксобрание Челябинской области составило почти 134 млн рублей. Об этом сообщили в облизбиркоме.
«По объему поступивших денежных средств в избирательные фонды лидируют партии „НОВЫЕ ЛЮДИ“ и „ЕДИНАЯ РОССИЯ“, на счета которых поступило 57 036 900 рублей и 28 500 000 рублей соответственно.
Значительные средства также привлечены партиями: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — 24 094 782 рубля, ЛДПР — 14 192 283 рубля, КПРФ — 6 735 491,25 рубля, ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ — 3 227 515 рублей», — информирует telegram-канал облизбиркома.
Суммарно на счета партий поступило 133 786 971, 25 рубля. В избирательный фонд поступают как собственные средства партий и кандидатов, так и пожертвования. В облизбиркоме подчеркнули, что поступившие пожертвования проходят тщательную проверку на предмет соответствия законодательству. Деньги могут быть использованы только для финансирования избирательной кампании, в том числе проведение агитации.
Согласно законодательству, партии могут потратить на свою кампанию до 90 млн рублей, а кандидаты, выдвинутые по одномандатным округам, до шести млн рублей. Преимущественно поступившие средства расходуются на изготовление печатной продукции, размещение агитационных материалов, производство и распространение видеороликов, а также проведение агитационных мероприятий.
