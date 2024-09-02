В Екатеринбурге открыли самую большую школу — с 14 первыми классами и библиотекой от Вексельберга

В Екатеринбурге открыли первую пятиэтажную школу
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Новая школа в Академическом появилась на улице Академика Ландау, 39Б Фото:

В екатеринбурге появилась первая пятиэтажная школа — №133 (ул. Академика Ландау, 39Б). Она приняла 14 первых классов (от «А» до «О»), передает корреспондент URA.RU.

Вице-мэр Константин Шевченко назвал запуск такой школы «историческим событием». Основатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подарил учреждению библиотеку, а председатель совета директоров «РСГ-Академическое» Виктор Киселев вручил школе сертификат на 100 тысяч рублей. «Это шестая школа, которую мы запроектировали», — подчеркнул он. Далее в планах у застройщика строительство еще одной школы в Академическом, которая будет состоять из двух блоков. «Потому что район будет расти. Сейчас здесь, по нашим подсчетам проживает около 200 тысяч человек. Планируется, что к 2030 году будет проживать 350 тысяч», — объяснил Киселев.

Всего за парты в 133-й школе сели 1400 ребят, отметил глава района Николай Смирнягин. «День знаний для Академического района всегда особенный день. Сегодня за парты сядут 25 000 ребят. 1400 из них зашли в стены новой школы. Построена она раньше строительства жилья», — добавил он.

В этом году Екатеринбург поставил рекорд по первоклассникам. Их 22 тысячи.

День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Константин Шевченко
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Виктор Киселев
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Директор школы Мария Зорина
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Николай Смирнягин
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:
День знаний в школе № 133 Академическогор района. Екатеринбург
Фото:

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В екатеринбурге появилась первая пятиэтажная школа — №133 (ул. Академика Ландау, 39Б). Она приняла 14 первых классов (от «А» до «О»), передает корреспондент URA.RU. Вице-мэр Константин Шевченко назвал запуск такой школы «историческим событием». Основатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подарил учреждению библиотеку, а председатель совета директоров «РСГ-Академическое» Виктор Киселев вручил школе сертификат на 100 тысяч рублей. «Это шестая школа, которую мы запроектировали», — подчеркнул он. Далее в планах у застройщика строительство еще одной школы в Академическом, которая будет состоять из двух блоков. «Потому что район будет расти. Сейчас здесь, по нашим подсчетам проживает около 200 тысяч человек. Планируется, что к 2030 году будет проживать 350 тысяч», — объяснил Киселев. Всего за парты в 133-й школе сели 1400 ребят, отметил глава района Николай Смирнягин. «День знаний для Академического района всегда особенный день. Сегодня за парты сядут 25 000 ребят. 1400 из них зашли в стены новой школы. Построена она раньше строительства жилья», — добавил он. В этом году Екатеринбург поставил рекорд по первоклассникам. Их 22 тысячи.
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