В Екатеринбурге открыли самую большую школу — с 14 первыми классами и библиотекой от Вексельберга

В екатеринбурге появилась первая пятиэтажная школа — №133 (ул. Академика Ландау, 39Б). Она приняла 14 первых классов (от «А» до «О»), передает корреспондент URA.RU.
Вице-мэр Константин Шевченко назвал запуск такой школы «историческим событием». Основатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подарил учреждению библиотеку, а председатель совета директоров «РСГ-Академическое» Виктор Киселев вручил школе сертификат на 100 тысяч рублей. «Это шестая школа, которую мы запроектировали», — подчеркнул он. Далее в планах у застройщика строительство еще одной школы в Академическом, которая будет состоять из двух блоков. «Потому что район будет расти. Сейчас здесь, по нашим подсчетам проживает около 200 тысяч человек. Планируется, что к 2030 году будет проживать 350 тысяч», — объяснил Киселев.
Всего за парты в 133-й школе сели 1400 ребят, отметил глава района Николай Смирнягин. «День знаний для Академического района всегда особенный день. Сегодня за парты сядут 25 000 ребят. 1400 из них зашли в стены новой школы. Построена она раньше строительства жилья», — добавил он.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В екатеринбурге появилась первая пятиэтажная школа — №133 (ул. Академика Ландау, 39Б). Она приняла 14 первых классов (от «А» до «О»), передает корреспондент URA.RU. Вице-мэр Константин Шевченко назвал запуск такой школы «историческим событием». Основатель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подарил учреждению библиотеку, а председатель совета директоров «РСГ-Академическое» Виктор Киселев вручил школе сертификат на 100 тысяч рублей. «Это шестая школа, которую мы запроектировали», — подчеркнул он. Далее в планах у застройщика строительство еще одной школы в Академическом, которая будет состоять из двух блоков. «Потому что район будет расти. Сейчас здесь, по нашим подсчетам проживает около 200 тысяч человек. Планируется, что к 2030 году будет проживать 350 тысяч», — объяснил Киселев. Всего за парты в 133-й школе сели 1400 ребят, отметил глава района Николай Смирнягин. «День знаний для Академического района всегда особенный день. Сегодня за парты сядут 25 000 ребят. 1400 из них зашли в стены новой школы. Построена она раньше строительства жилья», — добавил он. В этом году Екатеринбург поставил рекорд по первоклассникам. Их 22 тысячи.