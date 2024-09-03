Прокурор просит пожизненное заключение для командира ВСУ за обстрелы Белгорода

03 сентября 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Храпач принимал участие в организации обстрелов Белгорода (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Представитель Генеральной прокуратуры просит заочно приговорить к пожизненному сроку лишения свободы командира 27-й артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача. Он принимал участие в организации обстрелов Белгорода. Новость по теме ВСУ нанесли массированный удар по зданиям Белгорода. Фоторепортаж «Прошу признать виновным Храпача Дмитрия Александровича по всем четырем пунктам обвинения и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначенное наказание считать заочным», — передает ТАСС. При атаке были повреждены один социальный и один коммерческий объекты. Также во многих домах в шести населенных пунктах выбило окна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель Генеральной прокуратуры просит заочно приговорить к пожизненному сроку лишения свободы командира 27-й артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача. Он принимал участие в организации обстрелов Белгорода. «Прошу признать виновным Храпача Дмитрия Александровича по всем четырем пунктам обвинения и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначенное наказание считать заочным», — передает ТАСС. При атаке были повреждены один социальный и один коммерческий объекты. Также во многих домах в шести населенных пунктах выбило окна.