Прокурор просит пожизненное заключение для командира ВСУ за обстрелы Белгорода

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Храпач принимал участие в организации обстрелов Белгорода (фото из архива) Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Представитель Генеральной прокуратуры просит заочно приговорить к пожизненному сроку лишения свободы командира 27-й артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача. Он принимал участие в организации обстрелов Белгорода.

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«Прошу признать виновным Храпача Дмитрия Александровича по всем четырем пунктам обвинения и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначенное наказание считать заочным», — передает ТАСС. При атаке были повреждены один социальный и один коммерческий объекты. Также во многих домах в шести населенных пунктах выбило окна.

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Представитель Генеральной прокуратуры просит заочно приговорить к пожизненному сроку лишения свободы командира 27-й артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача. Он принимал участие в организации обстрелов Белгорода. «Прошу признать виновным Храпача Дмитрия Александровича по всем четырем пунктам обвинения и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначенное наказание считать заочным», — передает ТАСС. При атаке были повреждены один социальный и один коммерческий объекты. Также во многих домах в шести населенных пунктах выбило окна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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