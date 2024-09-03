Прокурор просит пожизненное заключение для командира ВСУ за обстрелы Белгорода

Храпач принимал участие в организации обстрелов Белгорода (фото из архива)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Представитель Генеральной прокуратуры просит заочно приговорить к пожизненному сроку лишения свободы командира 27-й артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача. Он принимал участие в организации обстрелов Белгорода.
«Прошу признать виновным Храпача Дмитрия Александровича по всем четырем пунктам обвинения и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначенное наказание считать заочным», — передает ТАСС. При атаке были повреждены один социальный и один коммерческий объекты. Также во многих домах в шести населенных пунктах выбило окна.
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