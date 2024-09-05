«Самый хороший ребенок»: отец убитой в Тагиле девочки разрыдался возле суда. Видео

Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки разрыдался возле суда
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина раздавлен горем. За месяц до убийства дочери он потерял жену — она умерла от болезни
Мужчина раздавлен горем. За месяц до убийства дочери он потерял жену — она умерла от болезни Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Отец 11-летней девочки, убитой в Нижнем Тагиле, не смог совладать с эмоциями и разрыдался рядом со зданием суда, где избирали меру пресечения ее возможному убийце Владимиру Александрову. Свидетелем душераздирающей сцены стал корреспондент URA.RU.

«Училась хорошо. Не могу говорить. Самый хороший ребенок у меня был», — сказал убитый горем отец и разрыдался.

Девочка пропала 30 августа, не вернувшись с прогулки, а 2 сентября ее тело нашли в подвале. Четвероклассница была убита. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина, по версии следствия, изнасиловал и убил ребенка, а потом хотел сбежать на СВО. На время следствия его поместили под стражу — до 2 ноября.

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Отец 11-летней девочки, убитой в Нижнем Тагиле, не смог совладать с эмоциями и разрыдался рядом со зданием суда, где избирали меру пресечения ее возможному убийце Владимиру Александрову. Свидетелем душераздирающей сцены стал корреспондент URA.RU. «Училась хорошо. Не могу говорить. Самый хороший ребенок у меня был», — сказал убитый горем отец и разрыдался. Девочка пропала 30 августа, не вернувшись с прогулки, а 2 сентября ее тело нашли в подвале. Четвероклассница была убита. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина, по версии следствия, изнасиловал и убил ребенка, а потом хотел сбежать на СВО. На время следствия его поместили под стражу — до 2 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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