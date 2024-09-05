Отец 11-летней девочки, убитой в Нижнем Тагиле, не смог совладать с эмоциями и разрыдался рядом со зданием суда, где избирали меру пресечения ее возможному убийце Владимиру Александрову. Свидетелем душераздирающей сцены стал корреспондент URA.RU.
«Училась хорошо. Не могу говорить. Самый хороший ребенок у меня был», — сказал убитый горем отец и разрыдался.
Девочка пропала 30 августа, не вернувшись с прогулки, а 2 сентября ее тело нашли в подвале. Четвероклассница была убита. Вскоре был задержан подозреваемый — сосед по общежитию Владимир Александров. Мужчина, по версии следствия, изнасиловал и убил ребенка, а потом хотел сбежать на СВО. На время следствия его поместили под стражу — до 2 ноября.
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