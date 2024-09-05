Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с российскими спецслужбами

05 сентября 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Дональд Туск (на фото) сотрудничает с ФСБ, считает президент Дуда Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Премьер-министр Польши Дональд Туск сотрудничает с российскими спецслужбами, считает президент страны Анджей Дуда. Его цитирует польское издание Rzeczpospolita. Дуда сослался на соглашение Польши с Россией, заключенное в 2012 году. «В 2012 году было заключено соглашение между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России о сотрудничестве. Это происходило, когда у власти был господин премьер Дональд Туск. <…> Неужели <…> сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит», — сказал Дуда. Его слова приводит РИА Новости. Дуда объяснил, что под «сотрудничеством между спецслужбами России и Польши» имел в виду обмен обвиненного в шпионаже Павла Рубцова. Тот вернулся в РФ в августе 2024 года. Позже в Польше ему предъявили обвинение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Польши Дональд Туск сотрудничает с российскими спецслужбами, считает президент страны Анджей Дуда. Его цитирует польское издание Rzeczpospolita. Дуда сослался на соглашение Польши с Россией, заключенное в 2012 году. «В 2012 году было заключено соглашение между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России о сотрудничестве. Это происходило, когда у власти был господин премьер Дональд Туск. <…> Неужели <…> сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит», — сказал Дуда. Его слова приводит РИА Новости. Дуда объяснил, что под «сотрудничеством между спецслужбами России и Польши» имел в виду обмен обвиненного в шпионаже Павла Рубцова. Тот вернулся в РФ в августе 2024 года. Позже в Польше ему предъявили обвинение.