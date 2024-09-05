Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с российскими спецслужбами

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Глава Украины. Сайт президента Украины, туск дональд
Дональд Туск (на фото) сотрудничает с ФСБ, считает президент Дуда Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск сотрудничает с российскими спецслужбами, считает президент страны Анджей Дуда. Его цитирует польское издание Rzeczpospolita. Дуда сослался на соглашение Польши с Россией, заключенное в 2012 году.

«В 2012 году было заключено соглашение между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России о сотрудничестве. Это происходило, когда у власти был господин премьер Дональд Туск. <…> Неужели <…> сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит», — сказал Дуда. Его слова приводит РИА Новости.

Дуда объяснил, что под «сотрудничеством между спецслужбами России и Польши» имел в виду обмен обвиненного в шпионаже Павла Рубцова. Тот вернулся в РФ в августе 2024 года. Позже в Польше ему предъявили обвинение.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сотрудничает с российскими спецслужбами, считает президент страны Анджей Дуда. Его цитирует польское издание Rzeczpospolita. Дуда сослался на соглашение Польши с Россией, заключенное в 2012 году. «В 2012 году было заключено соглашение между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России о сотрудничестве. Это происходило, когда у власти был господин премьер Дональд Туск. <…> Неужели <…> сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит», — сказал Дуда. Его слова приводит РИА Новости. Дуда объяснил, что под «сотрудничеством между спецслужбами России и Польши» имел в виду обмен обвиненного в шпионаже Павла Рубцова. Тот вернулся в РФ в августе 2024 года. Позже в Польше ему предъявили обвинение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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