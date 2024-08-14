Польша предъявила обвинение вернувшемуся в РФ в рамках обмена Рубцову

14 августа 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Рубцов передавал российской разведке информацию, которая могла нанести вред Польше Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ Польша предъявила обвинение вернувшемуся в Россию в рамках обмена Павлу Рубцову, который ранее был замечен в шпионаже. Об этом написали в сообщении национальной прокуратуры Польши. «Прокуратура в Польше заочно предъявила обвинение в шпионаже Павлу Рубцову, вернувшемуся в Россию 1 августа в результате обмена заключенными с Западом», — сказано в сообщении. Уточняется, что в период с апреля 2016 года по февраль 2022 года Рубцов передавал российской разведке информацию, которая могла нанести вред Польше. Ранее сообщалось в издании «Известия», что Павел Рубцов с другими заключенными прибыли в Россию в рамках обмена с США. В интервью 8 августа он делился комментарием, как волновался перед встречей с президентов РФ Владимиром Путиным и тренировал руку для «хорошего» рукопожатия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польша предъявила обвинение вернувшемуся в Россию в рамках обмена Павлу Рубцову, который ранее был замечен в шпионаже. Об этом написали в сообщении национальной прокуратуры Польши. «Прокуратура в Польше заочно предъявила обвинение в шпионаже Павлу Рубцову, вернувшемуся в Россию 1 августа в результате обмена заключенными с Западом», — сказано в сообщении. Уточняется, что в период с апреля 2016 года по февраль 2022 года Рубцов передавал российской разведке информацию, которая могла нанести вред Польше. Ранее сообщалось в издании «Известия», что Павел Рубцов с другими заключенными прибыли в Россию в рамках обмена с США. В интервью 8 августа он делился комментарием, как волновался перед встречей с президентов РФ Владимиром Путиным и тренировал руку для «хорошего» рукопожатия.