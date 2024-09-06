06 сентября 2024

В ХМАО в ДТП погибли годовалый ребенок и его родители

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за ДТП в ХМАО погибли трое людей, еще двое пострадали
Из-за ДТП в ХМАО погибли трое людей, еще двое пострадали Фото:

На 155-м километре трассы Сургут — Нижневартовск автомобиль ISUZU столкнулся с Subaru IMPREZA. В результате ДТП погибли водитель Subaru, его пассажирка и годовалый ребенок, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«На 155-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск 22-летний водитель автомобиля ISUZU, двигаясь со стороны Нижневартовска в сторону Сургута, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Subaru IMPREZA под управлением водителя 1980 года рождения. В результате ДТП водитель Subaru и его пассажиры, 43-летняя женщина и мальчик 2023 года рождения, скончались на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства.

Десятилетняя пассажирка Subaru и водитель автомобиля ISUZU получили травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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На 155-м километре трассы Сургут — Нижневартовск автомобиль ISUZU столкнулся с Subaru IMPREZA. В результате ДТП погибли водитель Subaru, его пассажирка и годовалый ребенок, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «На 155-м километре автодороги Сургут — Нижневартовск 22-летний водитель автомобиля ISUZU, двигаясь со стороны Нижневартовска в сторону Сургута, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Subaru IMPREZA под управлением водителя 1980 года рождения. В результате ДТП водитель Subaru и его пассажиры, 43-летняя женщина и мальчик 2023 года рождения, скончались на месте происшествия», — написано в telegram-канале ведомства. Десятилетняя пассажирка Subaru и водитель автомобиля ISUZU получили травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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